Flamengo vence o Palmeiras por 2 a 0 e cola na liderança

Com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas, Rubro-Negro supera Verdão no Allianz Parque e fica a um ponto da liderança do Brasileirão

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 na tarde deste domingo (25), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Arrascaeta, de pênalti, e Ayrton Lucas, o Rubro-Negro chegou aos 21 pontos, assumindo a vice-liderança, a apenas um ponto do líder Verdão, que segue com 22.

Primeiro tempo: Rossi brilha e evita gol do Palmeiras

O Palmeiras iniciou o jogo pressionando. Aos 11 minutos, Facundo Torres cruzou na área e a bola bateu no braço de Varela, resultando em pênalti após análise do VAR. Piquerez cobrou rasteiro no canto direito, mas Rossi defendeu e manteve o placar zerado.

As duas equipes diminuíram o ritmo após o lance. O Flamengo só ameaçou nos acréscimos, em jogada de Bruno Henrique, que parou na zaga alviverde.

Segundo tempo: Flamengo eficiente e letal

Na volta do intervalo, o Flamengo adotou postura mais ofensiva. Aos 21 minutos, Arrascaeta invadiu a área e caiu após contato com Murilo. Após checagem do VAR, o árbitro marcou pênalti. O próprio uruguaio bateu com categoria e abriu o placar: 1 a 0.

O Palmeiras tentou reagir com Maurício, que finalizou para fora, e com Flaco López, que desperdiçou boa oportunidade. No entanto, o Flamengo ampliou aos 40 minutos. Ayrton Lucas tabelou com Wallace Yan, entrou na área e bateu com tranquilidade para fechar o placar: 2 a 0 Mengão.

Classificação do Brasileirão

Com a vitória, o Flamengo subiu para 21 pontos e ficou na vice-liderança do Brasileirão. O Palmeiras, com 22 pontos, ainda lidera, mas viu o rival encostar.

Próximos compromissos na Libertadores

As equipes voltam a campo na quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América:

Palmeiras x Sporting Cristal , no Allianz Parque – Verdão já está classificado.

, no Allianz Parque – Verdão já está classificado. Flamengo x Deportivo Táchira, no Maracanã – Rubro-Negro precisa vencer e torcer por um tropeço da LDU contra o Central Córdoba.

