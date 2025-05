Polícia fecha local de prostituição infantil e tráfico no Centro de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) fechou nesta quarta-feira (28/05) um imóvel no bairro Centro, zona sul de Manaus, que funcionava como ponto de prostituição infantil e tráfico de drogas. A ação aconteceu durante a Operação Caminhos Seguros, coordenada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Durante a operação, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão e prendeu uma pessoa em flagrante por tráfico de entorpecentes. No local, os agentes também encontraram menores consumindo bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas, confirmando o cenário de exploração e vulnerabilidade social.

A operação contou com o apoio do Conselho Tutelar, da empresa Amazonas Energia e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), reforçando o compromisso das forças de segurança em combater crimes contra crianças e adolescentes na capital.

