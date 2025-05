Saiba o motivo da separação de Virginia e Zé Felipe

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreendeu fãs e seguidores. Após cinco anos de relacionamento, o casal anunciou o fim da união por meio de uma publicação conjunta divulgada na última terça-feira (27).

Desgastes

Segundo o portal Leo Dias, fontes revelaram que apesar do tom respeitoso e afetuoso da nota oficial do casal, o estopim para a separação foi uma série de desgastes acumulados nos últimos meses, especialmente ligados à rotina intensa de trabalho de ambos.

Com a casa sempre cheia de amigos, funcionários e compromissos sociais, os momentos de intimidade e reconexão acabaram se tornando raros. Mesmo quando conseguiam estar juntos em casa, a falta de privacidade, somada às rotinas diferentes, fez com que o tempo a dois fosse cada vez mais escasso.

O ex-casal fez questão de reforçar que, apesar do fim do relacionamento amoroso, seguirão unidos na missão de criar os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e Joaé Leonardo com amor e responsabilidade

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam fim do casamento

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱