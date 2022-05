Jovem desenvolve sua paixão pela escrita em Iranduba

Iranduba (AM) – Maria Luiza Brasil, de 23 anos, é escritora, poetisa, e acadêmica em Pedagogia e Produtora Cultural. Ela vem desenvolvendo sua paixão pela escrita em Iranduba, onde mora desde os sete anos de idade e já tem dois livros publicados, “Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós” (Ed. Sejamos Luz, 2017) e “Ela mora – Crônicas, Contos e Cartas”, pela Filos Editora. A história dela é de luta, superação e demonstra uma verdadeira vocação para escrita.

Ao Em Tempo, Maria contou que começou a escrever em 2013 para não entrar em depressão. Eram de quatro a seis textos por dia. “Descobri que era epiléptica aos 15 anos de idade e tive que parar de fazer muitas coisas que fazia. As pessoas que entenderam pelo o que eu estava passando me incentivaram a escrever. De dezembro de 2013 a maio de 2014 eu já havia escrito 300 textos, mas fui roubada por uma pessoa que se aproveitou da minha dificuldade de subir no ônibus. Até resgatei o celular, mas os conteúdos foram todos perdidos”, contou.

Maria tem dois livros publicados (Foto: Arquivo pessoal)

Após perder seus conteúdos, Maria quase desiste de escrever, mas em 2015 inicia o livro “Pensamentos de mim, você e todos nós”, baseado nos jovens. Ela decidiu vender bombons na escola para tentar pagar uma editora para publicar o livro.

“A secretária de um colégio se comoveu com a minha história e contou para uma jornalista que veio ao meu encontro em novembro de 2016. Depois que a matéria saiu, em menos de 24 horas eu consegui patrocínio dos advogados Júlio Antônio Lopes e Cassius Clei para publicar meu livro no dia 16 de junho de 2017. São muitas dificuldades, mas desde o começo tive muito apoio de empresários da cidade e professores que me aconselharam, apoiaram e incentivaram como o professor Jan Martinot e Inês Soares”, declarou.

Livros

Maria também é autora da página “Pensamentos de mim, você e todos nós”, – essa que leva o título do primeiro livro dela.

“A minha mãe e meu padrasto começaram a me acompanhar nos eventos que comecei a ser convidada para ir em Manaus. Quase todos os eventos que vou são em Manaus. Através das academias conheci grandes autores amazonenses que me incentivaram a querer cada vez mais conhecê-los, foi aí que tive a ideia de criar a página ‘Pensamentos de mim, você e todos nós’, – essa que leva o título do meu primeiro livro, para divulgar os autores amazonenses e nacionais pois eu acredito que os autores, sobretudo, os amazonenses merecem reconhecimento e respeito”, disse.

“Ela Mora – Crônicas, Contos & Cartas” também foi publicado por Maria e pode ser adquirido pela Amazon. “Infelizmente não tenho mais exemplares do primeiro livro. Foram quase 400 exemplares vendidos de forma independente a partir dos eventos que participei em Manaus, exposições que fiz em supermercados, lojas, feiras e nas ruas. Mesmo com dificuldade de andar e com o preconceito que as pessoas têm com a leitura eu consegui vender e até começar meu curso de Pedagogia através das vendas dos livros. A literatura quando a gente conhece, não consegue mais soltar. É um vício e um amor constante que mais pessoas deveriam se deixar levar”, destacou.

Recursos financeiros

Maria pediu apoio aos empresários e amantes da literatura para conseguir recursos para conseguir imprimir a terceira tiragens do Ela Mora para levar para a exposição na bienal do livro em São Paulo em julho. Quem quiser colaborar pode entrar em contato pelo e-mail [email protected]

