Criador de conteúdo de Manacapuru gera entretenimento para milhares de seguidores

Manacapuru (AM) – Ultrapassar as fronteiras do Amazonas e atingir outros públicos com o uso do humor é um dos feitos realizados pelo criador de conteúdo Danilo Lima dos Santos, de 27 anos, de Manacapuru (município distante 98 quilômetros de Manaus). Mais conhecido nas redes sociais como @deusadaamazonia, Danilo mostra que é possível enfrentar as dificuldades e fazer sucesso na internet.

“Eu comecei com fotos e vídeos, que viraram memes na minha cidade e então fui ficando conhecido. Comecei a gravar stories em 2018 porque só postava fotos e vídeos. Sempre mostrei a minha realidade, nunca tive vergonha de quem eu sou. Meus vídeos sempre foram de bois, cirandas, vídeos conceituais sempre falando muito da nossa Amazônia”, relatou.

A dificuldade no início da carreira como criador de conteúdo foi grande, mas foi superada com muito trabalho. “Poucas pessoas acreditavam em mim, mas eu fui o suficiente para não desistir. Era cada palavra, cada coisa que me desejavam, que eu preferia pegar uma pisa do que ouvir algumas coisas. Eu sempre tive um coração muito bom e uma boa educação dos meus pais, que são tudo para mim”, destacou.

Danilo superou as dificuldades e hoje leva entretenimento para milhares de seguidores Foto: Reprodução/Instagram

O intuito do perfil @deusadamazonia, segundo Danilo, é levar alegria em forma de humor, fazer as pessoas rirem e apoiar seguidores que passam por momentos difíceis.

“Eu recebo cada mensagem de pessoas dizendo que eu as ajudei a sair da depressão, que muitas estão passando por momentos difíceis, mas que ajudo a mudar o sentimento deles. Converso muito com meus seguidores, respondo a todos. Tenho uma missão na terra que é compartilhar alegria, carinho e muito amor. Por meio das minhas redes sociais, com fotos e vídeos faço o meu melhor, sou grato por todo o carinho recebido do público. ”, declarou.

Famosos na Internet

A Deusa da Amazônia já conquistou destaque nacional Foto: Arquivo Pessoal

A Deusa da Amazônia já participou do quadro Famosos da Internet no Programa da Eliana no SBT.

“Foi uma experiência inacreditável, eu nunca imaginava que iria lá no palco do SBT no programa da Eliana. Lembro como se fosse hoje, eu estava assistindo a Ruivinha de Marte no programa e disse quem sabe um dia não vou estár aí também! Passou umas 3 semanas eles entraram em contato. Deu tudo certo, fui lá, levei minha Manacapuru e o meu Amazonas e ganhei o troféu daquela edição”, recorda.

“Sempre fui de família bem humilde filho de um pescador e uma dona de casa, sem muitas condições passava algumas necessidades. Depois da internet melhorou bastante, trabalho com divulgação e publicidades. Quero realizar vários sonhos ainda com o meu trabalho”, concluiu.

Leia mais:

Dia das Mães em Rio Preto da Eva terá show de José Augusto

Atleta do Amazonas, Ítalo Almeida se destaca no Jiu-Jítsu mundial

Agremiações das cirandas de Manacapuru estão na expectativa para retorno em 2022

Edição web: Jonathan Ferreira