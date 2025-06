Trânsito na alça do complexo viário Rei Pelé será invertido a partir de domingo (8); entenda

A Prefeitura de Manaus informa que, a partir das 6h deste domingo (8), haverá mudança temporária no sentido da alça superior do complexo viário Rei Pelé, na zona Leste. A medida é necessária para dar continuidade às obras de requalificação urbana no local e seguirá até a próxima quinta-feira (12).

Atualmente, o tráfego ocorre no sentido avenida Autaz Mirim para a avenida Camapuã, em direção ao Terminal de Integração 4 (T4). Com a alteração, esse trajeto será invertido.

Com a mudança, veículos que vêm da avenida Camapuã em direção à Autaz Mirim passarão a trafegar pela alça superior do complexo. No final da alça, um novo acesso será liberado para seguir pela Autaz Mirim no sentido bairro/Centro.

Já os motoristas que trafegam no sentido contrário, da Autaz Mirim para a Camapuã, deverão dobrar à direita na avenida Itaúba, fazer o retorno na rotatória do Jorge Teixeira e seguir pela avenida Camapuã.

As linhas de ônibus que circulam na área seguirão os mesmos desvios estabelecidos para os veículos em geral.

Obras e infraestrutura

Para garantir melhores condições de tráfego, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realiza neste sábado (7/6) serviços de terraplanagem na avenida Itaúba. No domingo (8/6), essa via será liberada ao tráfego, e as equipes iniciarão os trabalhos na avenida Camapuã, com terraplanagem e aplicação de asfalto.

Essas ações integram o projeto de ampliação e modernização do complexo viário Rei Pelé, que visa melhorar a mobilidade urbana da zona Leste, com mais fluidez e segurança para condutores e pedestres.

Monitoramento e sinalização

Durante o período de alteração, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) manterá agentes de trânsito em campo, realizando o monitoramento e orientação dos condutores. Além disso, será implantada sinalização viária específica de obra, visando a segurança no local.

O IMMU reforça que a mudança é temporária e essencial para o andamento das obras, que vão beneficiar milhares de usuários que circulam diariamente pela rotatória do Produtor.

