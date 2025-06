Padrasto é preso por espancar e estuprar enteada de 15 anos no AM

Jovem foi atendida por agente de saúde com ferimentos graves; exames apontaram lesão na bacia e inchaço no fígado.

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (9) Éverton Nogueira da Silva, de 26 anos, suspeito de espancar e abusar sexualmente da própria enteada, uma adolescente de 15 anos. O crime ocorreu na comunidade Estirão do Equador, zona rural de Atalaia do Norte.

Por volta das 6h, policiais civis cumpriram o mandado de prisão na casa do suspeito, com apoio do Exército, que cercou o local para garantir a segurança da operação. A ação contou também com a participação da Polícia Militar, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

A investigação começou há pouco mais de um mês, após uma agente de saúde atender a vítima, que apresentava ferimentos graves e marcas pelo corpo. Exames identificaram lesão na bacia e inchaço no fígado da jovem. Segundo a Justiça, as agressões ocorreram no início de maio.

A polícia acredita que a adolescente sofria abusos sexuais desde a infância, quando a mãe passou a viver com Éverton, há cerca de sete anos. A última agressão, motivada por ciúmes, foi confirmada em depoimento prestado por videoconferência, no qual a vítima permaneceu deitada devido às dores.

A adolescente está agora sob os cuidados de uma tia, em Atalaia do Norte. A Justiça decretou medida protetiva contra a mãe da vítima, que é suspeita de negligência e não buscou ajuda para a filha. A mulher, funcionária pública de 46 anos, tem uma filha de cinco anos com Éverton.

O suspeito está preso na 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia do Norte, à disposição da Justiça.

