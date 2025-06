VÍDEO: Homem tenta fugir de fórum ao saber de mandado de prisão em Manaus

Um homem foi preso nesta terça-feira (10) após tentar escapar do Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na Avenida Paraíba, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele havia ido ao local para assinar o comparecimento mensal de uma medida cautelar.

Durante o atendimento, o suspeito foi informado da existência de um mandado de prisão em seu nome. Em reação, tentou fugir, descendo por uma estrutura de ferro na área externa do prédio. A ação foi registrada por testemunhas em vídeo.

Homem foi contido por policiais militares

Após correr por um corredor interno do fórum, o homem foi interceptado por policiais militares que fazem a segurança da unidade. A tentativa de fuga foi frustrada ainda dentro do prédio.

TJAM confirma existência de mandado

Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou que o suspeito responde a um processo em uma das Varas Criminais do Fórum Ministro Henoch Reis. Ele foi comunicado da prisão durante o cumprimento da medida cautelar e, mesmo com a presença dos policiais, tentou fugir, sendo imediatamente contido.

O homem foi conduzido para a delegacia responsável, onde o mandado de prisão foi formalizado.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Homem é morto a tiros em clínica de fisioterapia em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱