Preso homem suspeito de matar irmão com 17 facadas em Manaus

Crime ocorreu após briga familiar no bairro Japiim, em Manaus.

Um homem identificado como Samuel da Silva Feliz, de 21 anos, foi preso temporariamente pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na sexta-feira (13), suspeito de matar o próprio irmão com 17 facadas. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (11), no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

A prisão foi efetuada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso. Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da especializada, o crime teve motivação familiar.

“No dia do fato, a vítima, Lázaro Bruno de Carvalho, de 39 anos, chegou em casa sob efeito de drogas, agrediu a mãe e, durante um confronto com o irmão, acabou esfaqueado. Samuel utilizou uma faca e desferiu diversos golpes. A vítima não resistiu e morreu no local”, relatou o delegado.

Samuel foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça, respondendo por homicídio qualificado.

Leia mais:

VÍDEO: Briga entre irmãos termina com um morto no Japiim

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱