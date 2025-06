Justiça garante quase R$ 170 mil a motorista de ônibus assaltado 19 vezes em Manaus

A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) condenou uma empresa de transporte coletivo de Manaus a indenizar um motorista de ônibus que desenvolveu transtornos psicológicos após sofrer uma série de assaltos durante o expediente.

O valor total da indenização ultrapassa R$ 168 mil, sendo R$ 138 mil por danos materiais e R$ 30 mil por danos morais.

Transtornos causados pela rotina de violência

O motorista atuou por oito anos no transporte urbano da capital amazonense, entre 2015 e 2023, e declarou que foi vítima de ao menos 19 assaltos à mão armada durante esse período.

A partir de 2017, ele começou a apresentar sintomas de depressão, ansiedade, insônia e crises de pânico, sendo diagnosticado com transtornos mentais relacionados ao trabalho.

Com os problemas de saúde agravados, o trabalhador precisou se afastar diversas vezes, com amparo do INSS, até ser retirado da função de motorista em 2022. Desde então, passou a desempenhar atividades internas na garagem da empresa.

Decisão da 1ª instância e recursos

Em decisão anterior, a Justiça do Trabalho havia reconhecido o direito à indenização por danos morais e materiais, totalizando cerca de R$ 159 mil.

No entanto, o juiz de primeiro grau negou o pagamento dos salários referentes ao período de afastamento previdenciário, bem como a indenização pela estabilidade não usufruída.

O motorista recorreu da decisão para incluir esses valores, enquanto a empresa buscou a redução das indenizações. O processo foi então levado à 1ª Turma do TRT-11, com relatoria da desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins.

Segunda instância reconhece agravantes

Por maioria, os magistrados acolheram parcialmente o recurso do trabalhador, elevando a indenização por danos materiais e concedendo o pagamento dos salários do período em que ele esteve afastado pelo INSS, além da indenização relativa à estabilidade acidentária. A turma rejeitou o pedido da empresa para rever ou reduzir os valores já fixados.

No voto vencido, a relatora havia proposto diminuir a indenização por danos morais para R$ 23 mil e manter a negativa quanto aos salários do período de afastamento.

Empresa falhou em proteger o trabalhador

Para os desembargadores, os boletins de ocorrência e os laudos médicos comprovam que os transtornos psicológicos do motorista têm relação direta com os assaltos violentos sofridos. Ao todo, ao menos 15 boletins foram anexados ao processo.

A desembargadora Eulaide Lins ressaltou que a empresa tinha o dever de adotar medidas adequadas de segurança para proteger os seus funcionários.

Ela afirmou que a falta de proteção contribuiu para o agravamento do quadro de saúde do trabalhador, que até hoje faz uso de medicamentos controlados e segue sob acompanhamento psiquiátrico.

Leia mais:

Manaus encerra pagamento em dinheiro nos terminais e em 14 linhas de ônibus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱