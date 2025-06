Partes de corpo humano são encontradas em diferentes pontos de Manaus

Manaus (AM) – Partes do corpo de um homem foram encontradas, na tarde deste domingo (22), em diferentes regiões de Manaus. Um braço foi achado no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, enquanto na avenida Margarita, na Zona Norte, foram localizados outro braço, duas pernas, duas coxas e a cabeça da vítima.

Mais cedo, pela manhã, o tronco carbonizado de um homem não identificado já havia sido encontrado em chamas em um terreno ao lado da Escola Municipal Professora Sônia Maria da Silva Barbosa, na rua Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, também na Zona Leste.

Segundo testemunhas, moradores perceberam o fogo e, ao se aproximarem, encontraram o corpo parcialmente queimado.

O tronco estava completamente carbonizado, sem cabeça, braços e pernas. As autoridades acreditam que as partes localizadas à tarde podem pertencer à mesma vítima, hipótese que está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas.

Um vídeo que circula nas redes sociais também neste domingo mostra integrantes de uma facção criminosa exibindo a cabeça de um homem identificado apenas como “Argentino”. Nas imagens, os suspeitos fazem ameaças a rivais e citam o nome da facção à qual pertencem.

A Polícia ainda não confirmou oficialmente se o corpo esquartejado encontrado é de “Argentino”, mas a possibilidade está sendo considerada e acompanhada pelas autoridades.

O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e deve ser esclarecido com base em exames periciais e análise das imagens em circulação.

