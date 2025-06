Festival de Parintins 2025 terá segurança reforçada com câmeras inteligentes

PARINTINS (AM) – O Festival de Parintins 2025 contará com reforço tecnológico na segurança pública. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) instalou cerca de 80 câmeras do Sistema Paredão em pontos estratégicos da cidade. Os equipamentos utilizam tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas para auxiliar na localização de foragidos e veículos com restrições.

De acordo com o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada da SSP, coronel Almir Cavalcante, os dispositivos estão conectados a três centros de comando instalados em Parintins: o CIOPS, o próprio Sistema Paredão e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A integração entre os centros permite resposta rápida das forças policiais em casos de suspeita.

Leia também: Confira a ordem de apresentações do Festival Folclórico de Parintins 2025

“As câmeras já estão operando em toda a cidade. Temos monitoramento facial, leitura de placas e três centros interligados. Ao identificar uma pessoa suspeita, acionamos de imediato as equipes da Polícia Militar nas ruas para abordagem”, explicou Cavalcante.

Tecnologia integrada e alta precisão

As câmeras operam com base em imagens e dados fornecidos pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) e pelo Detran-AM. O sistema tem 95% de precisão nas identificações.

Caso um rosto ou veículo seja identificado como suspeito, a pessoa é abordada e encaminhada para a Polícia Civil, onde os dados são cruzados para confirmação.

Além disso, a leitura de placas já resultou na identificação de 21 motocicletas com restrição por roubo ou furto. Os equipamentos, operados por agentes especializados do Cerco Inteligente de Videomonitoramento da SSP-AM, irão garantir muito mais tranquilidade à festa.

Entrega oficial e atuação preventiva

A instalação dos equipamentos, concluída no último dia 16 de junho, possibilitou que o sistema fique conectado ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), o que permite o cruzamento automático de dados e a captura de foragidos da Justiça que circularem pela cidade durante o festival.

A operação integra o planejamento de segurança pública do Governo do Amazonas para proteger a população e os mais de 120 mil visitantes esperados na Ilha Tupinambarana nos dias 27, 28 e 29 de junho.

O que é o Festival de Parintins?

O Festival Folclórico de Parintins é uma das maiores manifestações culturais do Brasil, realizado anualmente no município de Parintins, no Amazonas, a 369 quilômetros de Manaus.

O evento acontece no último fim de semana de junho e celebra a tradicional disputa entre os bois-bumbás Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho), dentro do Bumbódromo, um grande centro cultural com capacidade para mais de 30 mil pessoas.

Durante três noites, as agremiações apresentam espetáculos que misturam teatro, música, dança, lendas amazônicas e crítica social, em uma competição artística apaixonada.

Reconhecido nacional e internacionalmente, o festival atrai mais de 100 mil visitantes por ano e movimenta a economia local, além de reforçar a identidade e o orgulho cultural do povo amazônico.

Leia mais:

Beleza da Amazônia brilha no Festival de Parintins

Justiça do Trabalho libera uso de guindastes no Festival de Parintins

Aeroporto de Manaus terá mais de 200 voos extras para o Festival de Parintins

Edição Web: GC

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱