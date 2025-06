PF apreende 100 kg de cocaína em pista de pouso clandestina no interior do AM

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação, nesta quarta-feira (25), no município de Coari, no interior do Amazonas, que resultou na apreensão de aproximadamente 100 quilos de pasta base de cocaína e 60 galões de combustível, com 50 litros cada. O material seria utilizado por organizações criminosas no transporte aéreo de entorpecentes.

A ação aconteceu após análise investigativa da equipe, que identificou uma movimentação aérea suspeita na zona rural de Coari, localizada a cerca de 650 quilômetros de Manaus.

Pista clandestina era usada para tráfico aéreo

Durante a investigação, os agentes descobriram a existência de uma pista de pouso clandestina utilizada como ponto de apoio logístico para o tráfico de drogas. Ao chegar no local, os policiais encontraram a droga e os galões de combustível escondidos dentro da mata, próximos à pista improvisada.

A Polícia Federal informou que os materiais foram encaminhados à Superintendência da PF no Amazonas, em Manaus, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

Combate ao tráfico no interior do AM

A PF reforçou que segue atuando com rigor na repressão ao tráfico de drogas em todo o estado, com ações voltadas especialmente para regiões estratégicas utilizadas por organizações criminosas.

Leia mais:

PF apreende 26 kg de drogas em aeroportos no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱