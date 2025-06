Foragido por estupro no MT é preso no interior do AM

Roberto Carlos Kovacs, foragido do Mato Grosso, é capturado em Novo Aripuanã por estupro de enteadas

Roberto Carlos Kovacs, de 49 anos, foragido da Justiça do Mato Grosso, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável contra as duas enteadas em 2007. A prisão ocorreu na rua 16 de Fevereiro, bairro Centro, em Novo Aripuanã, interior do Amazonas, na quinta-feira (26).

Investigação

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, da 73ª DIP, a equipe recebeu informações do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ). A denúncia indicava que Kovacs estava foragido da Comarca de Cotriguaçu (MT), onde responde pelo abuso sexual reiterado contra suas duas enteadas.

“O autor aproveitava os momentos em que a mãe das vítimas se ausentava para cometer os abusos. Além disso, utilizava ameaças para silenciar e intimidar as vítimas, impedindo que os crimes fossem denunciados”, explicou o delegado.

Procedimentos

A polícia localizou e prendeu o homem, que foi encaminhado à 73ª DIP. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

