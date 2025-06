Visita ao Bumbódromo bate recorde no Festival de Parintins

Mais de mil turistas participaram da visita guiada ao Bumbódromo de Parintins, no interior do Amazonas. A atividade, realizada durante o Festival de Parintins, superou os números de 2024 e reforça o crescimento do turismo na Ilha Tupinambarana.

Em 2025, o evento recebeu 1.051 visitantes, número superior ao do ano anterior, que contou com 877 participantes. A iniciativa é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e fez parte da programação do Circuito Cultural 2025.

Durante cinco dias, os grupos participaram de 26 sessões guiadas, com horários previamente agendados. A expectativa inicial era atender até 160 pessoas por dia, mas a procura foi tão alta que, em um dos dias, 272 visitantes foram recebidos.

A programação previa quatro sessões diárias, mas novos turnos precisaram ser abertos para dar conta da demanda.

Acessibilidade garantida

Pessoas com deficiência também participaram da experiência, sem necessidade de agendamento prévio. Ao todo, 15 visitantes com deficiência exploraram os bastidores do festival, com acessibilidade garantida em todos os espaços.

Cultura em cena

Um dos destaques foi a apresentação teatral “Parintins, Folclore em Festa!”, encenada pelos alunos do Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. O espetáculo encantou o público ao retratar, por meio da arte, a magia do Festival de Parintins.

Imersão cultural completa

Os visitantes conheceram diversos espaços do Bumbódromo: hall de entrada, exposição sobre o festival, estandes dos bois Caprichoso e Garantido, Camarote Tapiri, corredores internos, salas de produção e camarins dos itens individuais. Também exploraram a arena principal, a área dos jurados e o espaço externo do complexo.

A experiência promove uma verdadeira imersão cultural, aproximando turistas, moradores e torcedores do espetáculo que celebra o folclore amazônico com grandiosidade.

