Detran-AM abre 350 vagas em cursos gratuitos no interior do Amazonas

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), abriu inscrições para cursos gratuitos nos municípios de Itapiranga (a 227 km de Manaus) e São Sebastião do Uatumã (a 247 km). No total, estão sendo oferecidas 350 vagas.

As capacitações incluem cursos de Especialização e Atualização para Mototaxistas, Direção Defensiva, Mecânica Básica e Monitor de Transporte Escolar.

Cursos disponíveis em Itapiranga

Em Itapiranga, serão ofertadas 175 vagas, com aulas programadas para acontecer entre 21 e 26 de julho. Veja a distribuição das vagas por curso:

Especialização para Mototaxista – 50 vagas

Atualização para Mototaxista – 25 vagas

Direção Defensiva – 50 vagas

Monitor de Transporte Escolar – 50 vagas

Cursos disponíveis em São Sebastião do Uatumã

Já em São Sebastião do Uatumã, também são 175 vagas distribuídas entre os seguintes cursos, com aulas entre 26 e 29 de julho:

Especialização para Mototaxista – 50 vagas

Atualização para Mototaxista – 25 vagas

Direção Defensiva – 50 vagas

Mecânica Básica – 50 vagas

Como se inscrever nos cursos

Inscrições em Itapiranga

Os interessados devem se inscrever até 21 de julho, no Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do Detran-AM no município. O local funciona na Rua Urucurituba, s/n, na praça de alimentação Sagrado Coração de Jesus, das 8h às 14h.

Inscrições em São Sebastião do Uatumã

No caso de São Sebastião do Uatumã, as inscrições devem ser feitas até 25 de julho, pelo número de WhatsApp: (92) 99172-7247.

Documentos exigidos

Para se inscrever em qualquer um dos cursos, é necessário apresentar:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Comprovante de residência

