Edu Guedes é diagnosticado com câncer no pâncreas e passa por cirurgia

O apresentador Edu Guedes, de 50 anos, foi diagnosticado com câncer no pâncreas e passou por uma cirurgia no último sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi revelada pelo colunista Leo Dias.

Durante exames após uma crise renal recente, médicos identificaram um nódulo no pâncreas, o que levou à operação. Guedes já havia passado por procedimentos de emergência por complicações nos rins.

Dois dias após a cirurgia, a apresentadora Ana Hickmann, noiva de Edu, se pronunciou pelas redes sociais nesta segunda-feira (7). Ela publicou uma foto ao lado do noivo, agradeceu pelas mensagens de apoio e disse ter fé na recuperação dele.

“Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura”, escreveu.

“Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve. Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença”, completou.

(*) Com informações do metrópoles.

Leia mais:

