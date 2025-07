Bella Campos e Zé Felipe: entenda os rumores de aproximação

A atriz Bella Campos, 27 anos, chamou a atenção nas redes sociais no último domingo (13) ao publicar um vídeo durante um passeio de barco no Rio de Janeiro.

Nas imagens, a intérprete de Maria de Fátima no remake de “Vale Tudo” aparece fazendo uma sessão de drenagem linfática, enquanto ouve a música “Oh Garota Eu Quero Você Só Para Mim”, parceria de DJ LC da Roça, Oruam, Zé Felipe, MC Tuto e MC Rodrigo do CN.

A escolha da trilha sonora gerou comentários entre os internautas, que começaram a especular uma possível aproximação entre Bella e o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo.

“Atendimento em alto mar, amores! É só o homem. Não tem jeito”, disse Bella, em tom descontraído, ao filmar o momento a bordo da embarcação.

Segundo fãs, os rumores ganharam força após a atriz e o cantor passarem a se seguir no Instagram, no dia 12 de julho.

Zé Felipe anunciou o término do casamento com Virginia Fonseca em maio deste ano, e iniciou o processo de divórcio em junho. Já Bella Campos terminou o relacionamento com MC Cabelinho em agosto de 2023, após boatos de traição por parte do cantor.

E quando a Bella Campos começar a postar dancinha no tiktok com musica do Zé Felipe? pic.twitter.com/DvCGtxRHrN — Daniel ( Taylor's Version ) (@danisooya) July 14, 2025

Como pode a Bella Campos ser tão perfeita e poder pegar quem ela quiser e ela escolher o cabelinho e em seguida o Zé Felipe??????????



MDS viu. — chavosa depressiva (@chavdepre) July 14, 2025

As fãs da Virgínia estão incomodados porque o Zé Felipe e a bella começaram a se seguir e ela já está escutando as músicas dele, mas esqueceu de dizer que Virgínia mesmo casada ela seguia e ainda segue o ex-namorado (Rezende) e elas estão incomodadas com 2 solteiros?? — Stherdasilva✨ (@Stherdasilva) July 13, 2025

(*) Com informações da CNN Brasil

