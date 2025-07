Cetam oferece mais de 72 mil vagas em cursos gratuitos de ensino a distância

Manaus (AM) – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) lançou, nesta sexta-feira (18/07), o edital da segunda etapa de oferecimento de cursos de Qualificação Profissional na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 72.600 vagas gratuitas, distribuídas entre 46 cursos, com início das aulas previsto para agosto.

Inscrições

As inscrições são totalmente on-line e estarão abertas entre as 7h do dia 22 até as 23h59 do dia 24 de julho (terça-feira a quinta-feira), pelo site cursos.cetam.am.gov.br. A seleção será feita por ordem de inscrição, e o candidato poderá se inscrever em apenas um curso.

O edital completo, com a descrição detalhada dos cursos, pré-requisitos e carga horária, está disponível no portal oficial do Cetam: https://www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/.

Público-alvo e requisitos

O processo é voltado prioritariamente para moradores do estado do Amazonas. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, escolaridade conforme o curso desejado e infraestrutura tecnológica mínima, como elular, tablet ou computador com acesso à internet. Também é necessário possuir noções básicas de informática e navegação.

Os cursos serão realizados por meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), plataforma on-line do Cetam. Os alunos que obtiverem aproveitamento mínimo de 60 pontos terão direito à certificação digital.

Cursos

A etapa contempla 45 cursos autoinstrucionais (sem tutoria), com duração entre 20h e 80h, e um curso com mediação por tutores: Formação de Tutores, destinado a pessoas com ensino Superior Completo. Os cursos abrangem áreas como tecnologia, gestão, línguas, saúde, educação e empreendedorismo.

Certificação e metodologia

A certificação será digital, emitida pela própria plataforma. Os cursos autoinstrucionais exigem autonomia do aluno, com recomendação de pelo menos duas horas de estudo por dia. Já o curso com tutoria seguirá metodologia mediada com acompanhamento de instrutores.

Inclusão

Com foco na interiorização do ensino técnico e tecnológico, a iniciativa visa atingir especialmente a população do interior do estado, ampliando o acesso à qualificação profissional com flexibilidade e inclusão digital.

Alguns cursos:

Informática Básica e Avançada

Educação Financeira

Espanhol, Inglês e Francês para Atendimento ao Público

Desenvolvimento de Aplicativos Digitais

Marketing Pessoal e Profissional

Introdução à Lógica de Programação

Redação Oficial

Primeiros Socorros

Fotografia com Dispositivos Móveis

Etapas e cronograma

Inscrição on-line: de 22 de julho (7h) a 24 de julho (23h59)

Divulgação da lista de pré-inscritos: 25 de julho

Validação dos documentos: 28 a 29 de julho

Envio de login e senha para acesso às aulas: entre 28 de julho e 5 de agosto

Início das aulas: 6 de agosto

Término das aulas: 29 de setembro

Os candidatos classificados receberão um e-mail com as instruções de acesso à plataforma Avea. Quem não receber o login até 5 de agosto deverá entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

