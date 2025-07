STF rebate sanções dos EUA e defende atuação de Alexandre de Moraes

Defesa no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) abrirá os trabalhos do segundo semestre com uma manifestação pública em defesa do ministro Alexandre de Moraes. A sessão está marcada para sexta-feira (1°), após o recesso de julho.

Até o momento, apenas o ministro Flávio Dino se manifestou oficialmente sobre as sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos a Moraes, com base na Lei Magnitsky.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e os demais ministros ainda não se pronunciaram sobre a nova sanção contra Moraes, que é relator das ações penais relacionadas à trama golpista e outras investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Esta é a segunda sanção aplicada contra Alexandre de Moraes. Em 18 de julho, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou a revogação dos vistos do ministro, seus familiares e “aliados na Corte”.

