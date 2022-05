Governo do AM entrega 13 toneladas de alimentos a famílias de Borba

Borba (AM) – Em Borba (a 151 quilômetros de Manaus), o Programa Alimenta Brasil (PAB), do Governo Federal, executado pelo Governo do Amazonas, adquiriu, nesta quinta-feira (5), cerca de 13 toneladas de produtos da agricultura familiar para a entidade socioassistencial do município.

A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

Ao todo foram adquiridos os produtos de seis agricultores familiares cadastrados no programa, com investimento de R$ 38 mil em recursos para a compra desses alimentos.

O coordenador do PAB no Amazonas, Tânis Castro, afirma que os recursos utilizados para a compra são o restante do biênio 2020/2021.

A compra feita por meio do PAB tem o objetivo de incentivar a agricultura familiar e promover a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção sustentável no município.

“Esse é um projeto-piloto aqui em Borba, mas a que queremos aderir no próximo biênio 2021/2022. Todos os seis produtores já receberam os recursos pelos produtos comprados, e esse pagamento sem burocracia, planejamos implantar em todos os biênios. É mais uma ação integrada do Ministério da Cidadania, com o Governo do Amazonas, onde é possível combater a insegurança alimentar”, afirma Tânis Castro.

Na ocasião, o Idam local entregou 10 kits da agricultura familiar, compostos por sementes de alface, cebolinha, coentro, couve, maxixe, melancia, mamão, maracujá, milho e feijão, para os agricultores rurais de Borba.

O agricultor familiar, Aldenor Teixeira Alves, um dos seis beneficiados que vendeu para o PAB, agradeceu a oportunidade.

“Quero agradecer a Deus e ao governador Wilson Lima, que vem dando esse apoio para nós e pelo seu compromisso com o interior. Ele não esqueceu da agricultura. Esse programa vem gerando renda para nós produtores, nunca tivemos nenhum atraso nos pagamentos, isso nos ajuda muito”, ressalta Aldenor Teixeira Alves.

PAB 2020/2021

O Governo do Amazonas comprou mais de 111 toneladas de alimentos de 41 agricultores familiares, no valor total de R$ 266 mil, em Borba.

Ao todo foram beneficiadas 3 mil famílias de uma entidade socioassistencial.

O Programa Alimenta Brasil