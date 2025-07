Zezé Di Camargo quase beija fã e reação divide opiniões na internet

Um momento inesperado entre Zezé Di Camargo e uma fã ganhou destaque nas redes sociais após um encontro nos bastidores de um show do cantor. A situação gerou repercussão quando, ao se aproximar para cumprimentá-la com um beijo no rosto, a fã virou o rosto no exato momento, o que quase resultou em um beijo na boca.

Surpreso com a situação, o artista rapidamente desviou e, com naturalidade, finalizou o cumprimento com um beijo na bochecha, antes de seguir seu caminho.

A protagonista do momento é Julyenne Ribeiro, que relatou com entusiasmo como tudo aconteceu. “Eu estava no camarote e, no final do show, resolvi descer para ficar mais próxima do Zezé. Pedi uma foto de longe e ele disse: ‘Tudo bem, chama ela para o camarim’”, contou.

Segundo Julyenne, a emoção tomou conta quando foi convidada a ir para o backstage. “O segurança me chamou e eu fiquei eufórica. Esperei ele encerrar o show e fui levada para os bastidores, onde já havia outras pessoas. Foi um momento muito especial, porque sou fã há muitos anos”, relatou.

O vídeo do quase beijo circulou nas redes sociais, rendendo comentários bem-humorados dos fãs e reforçando o carinho do público por Zezé, mesmo em situações inesperadas.

Leia mais:

Virginia Fonseca reza em igreja e é cercada por fãs

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱