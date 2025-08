Suspeito de agredir pai e ameaçar mãe é preso no AM

Suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, durante a Operação Shamar

Um homem de 29 anos foi preso por agredir o pai e ameaçar a mãe em Carauari, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu no bairro Nova República.

A ação integra a Operação Shamar, que intensifica o combate à violência doméstica e busca proteger mulheres em situação de risco.

A denúncia

Segundo a delegada Renata Viana, o suspeito agrediu fisicamente o pai, um idoso de 67 anos, e ameaçou de morte a mãe, de 53. A denúncia foi feita diretamente na delegacia pela vítima.

“De forma imediata, solicitamos apoio da Polícia Militar e as equipes realizaram diligências até a residência onde estava o agressor. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia”, disse a delegada. Drogas

As vítimas relataram que o homem, usuário de drogas, vinha demonstrando comportamento agressivo nos últimos dois anos.

“Diante da gravidade do caso e do temor das vítimas, que correm sérios riscos às suas integridades física e psicológica, foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva do indivíduo”, explicou.

Ainda segundo a polícia, o agressor já tinha passagens por outros crimes, incluindo lesão corporal grave contra uma adolescente, que teve o braço quebrado por ele.

O homem foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: VÍDEO: Policial agride jovem negro durante abordagem nos EUA

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱