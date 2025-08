Carlos passa mal e é internado após prisão domiciliar de Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) foi internado nesta segunda-feira (4), no Rio de Janeiro, após apresentar um quadro de mal-estar após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a prisão domiciliar de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mais cedo, Carlos esteve na sede do Partido Liberal (PL) em Florianópolis e embarcou para o Rio por volta do meio-dia. Segundo apuração da CNN Brasil, o vereador teve alterações cardíacas e, por orientação médica, foi internado para observação.

Prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

A internação de Carlos ocorreu poucas horas após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, válida por tempo indeterminado. A decisão incluiu também uma operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente, localizada em Brasília.

Entre as novas medidas cautelares estão:

Proibição de visitas (exceto advogados);

Proibição do uso de celulares, inclusive de terceiros;

Restrição total de comunicação com investigados e uso de redes sociais.

A ação foi motivada pelo descumprimento de ordens judiciais, após publicações nas redes sociais dos filhos do ex-presidente — Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro — com mensagens atribuídas a Jair Bolsonaro, interpretadas como recados políticos e incentivos a atos antidemocráticos.

“Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro”, escreveu Moraes, mencionando conteúdos que instigariam ataques ao STF e apoio à intervenção estrangeira.

Investigações e julgamento

As medidas fazem parte de um inquérito que apura a tentativa de interferência internacional no Judiciário brasileiro, envolvendo Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Bolsonaro é acusado de financiar, via Pix, a estadia do filho nos Estados Unidos.

O ex-presidente também responde a uma ação penal no STF por tentativa de golpe de Estado, com julgamento previsto para setembro.

