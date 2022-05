Boxeadora conta dos desafios de ser mãe e atleta no Amazonas

MÃE ATLETA DO AM

Manaus (AM)- O esporte carrega histórias de superação, paixão e vitória. Independente da modalidade, todo atleta precisa encarar desafios. Porém, há uma experiência que só as atletas mulheres passam: a maternidade. A missão e a grandeza de trazer outras pessoas ao mundo é um desafio para as atletas e nem sempre é vista com bons olhos no esporte.

Como mãe de primeira viagem, a amazonense e bicampeã brasileira de boxe Sandra Garcia contou ao Em Tempo, em entrevista, sobre os desafios enfrentados e como tem alinhado a maternidade com o esporte.

Sandra ficou grávida no ano passado de sua primeira filha, aos 32 anos. Segundo a atleta, foi uma boa surpresa, já que sempre sonhou em ser mãe. Na época, as competições estavam paralisadas por conta da pandemia.

“Já estávamos planejando. Era meu objetivo engravidar. Um casal de amigos tem um filho e do nada o menino começou a implicar comigo, a mãe dele falou assim: ‘Olha tu pode estar grávida’, e aquilo ficou na minha cabeça, quando fui fazer o teste, deu positivo”, disse emocionada.

Durante a gestação, a boxeadora não parou de treinar. Em seu perfil em uma rede social é possível ver vídeos e fotos dos seus treinos com a barriga aparecendo.

Hoje, sua filha, Maria Alice, tem quatro meses de vida e Sandra já conseguiu voltar aos treinos normalmente.

“Voltei com três meses após o parto, porque como passei por uma cesárea, meu médico pediu para aguardar esse tempo. Foi e tem sido um desafio, porque tudo muda em seu corpo. Você fica com medo de não render como era antes, mas isso é questão de tempo”, afirma a atleta.

Sandra Garcia falou que leva a bebê para os treinos e conta com o apoio de uma amiga que cuida da filha enquanto treina. Ela também dá aula na academia. Questionada se vai incentivar a filha no esporte, a atleta disse que acredita que será algo natural, e se Alice quiser, terá apoio.

“Minha filha só não vai ser boxeadora se ela não quiser, porque já nasceu no ringue”, disse.

Dedicada ao esporte, Sandra busca equilibrar a maternidade e o condicionamento físico. “Agora estou treinando para manter a forma. Fico mais tranquila, porque estou perto dela. Ás vezes fico pensando mais para frente quando eu voltar a competir e tiver que deixar ela, meu coração já fica a mil”, disse.

Sandra e o esposo Cassio Selvagem comemoraram a chegada da filha Maria Alice

A atleta disse, ainda, que maternidade no esporte é sinônimo de saúde. “Eu treinei até os 9 meses de grávida e todo mundo me criticava que ia fazer mal para o bebê, que eu era louca. Minha gravidez foi super saudável, não tive pressão alta, não fiquei inchada, não tive nada, graças a Deus e aos treinos”, afirmou.

O meio esportivo está repleto de mães que colocam nos objetivos de vida a mesma obstinação que têm para a competição. Sandra percebe que as funções mudaram, mas segue firme em suas missões.

“Por enquanto está sendo tranquilo. E além do boxe, também faço musculação. Com certeza é bem cansativo, mas está sendo incrível viver essa nova fase”, afirma Sandra.

Mães no esporte

No Brasil e no mundo todo há atletas que também são mães. Elas enfrentam diversos desafios no esporte, que incluem a manutenção da forma e até mesmo dos patrocínios. Um exemplo disse foi o que aconteceu com a maior atleta olímpica de atletismo Allyson Felix.

Em 2017 ela era patrocinada pela Nike que, quando soube da sua gravidez, ofereceu um valor 70% menor do que era pago até então. Ela denunciou publicamente a empresa e assinou contrato com a Athleta, tornando-se a primeira patrocinada da marca de equipamentos esportivos focada em mulheres.

Além dela, outras mães atletas se destacam no esporte, como: Serena Willams, Sheila Castro, Victoria Azarenka, Tsvetana Pironkova, Jaqueline Carvalho, Kim Clijster, Alex Morgan e a brasileira Juliana Veloso, como tantas outras. Mesmo com os desafios da maternidade dentro do esporte, esbanjam e inspiram coragem, força e determinação.

