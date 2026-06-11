MUNDIAL 2026

Shakira e Burna Boy lideram o espetáculo no Estádio Azteca, que marca o início da maior edição da história da Copa do Mundo.

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quinta-feira (11), às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. O evento marca o início oficial do Mundial e, em seguida, antecede a partida de estreia entre México e África do Sul, marcada para as 16h.

Além disso, os torcedores poderão acompanhar a cerimônia ao vivo por diferentes plataformas. A transmissão estará disponível na TV Globo, SporTV, Globoplay, Ge.Tv, CazéTV e N Sports.

Shakira e Burna Boy comandam espetáculo

A primeira das três cerimônias previstas para a Copa de 2026 contará com apresentações de artistas internacionais. Entre os principais destaques estão a cantora colombiana Shakira e o artista nigeriano Burna Boy, que interpretarão “Dai Dai”, música oficial do torneio.

Além deles, o espetáculo também reunirá Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla e outros nomes da música internacional.

Por ser realizada pela primeira vez em três países, a Copa contará ainda com eventos especiais nos Estados Unidos e no Canadá. As apresentações estão programadas para sexta-feira (12) e complementam a abertura oficial do torneio.

Copa terá formato inédito

A edição de 2026 entra para a história como a maior já realizada. Desta vez, o Mundial reunirá 48 seleções distribuídas em 12 grupos e contará com 104 partidas ao longo da competição.

Além disso, a Fifa criou uma fase extra de mata-mata antes das oitavas de final. Dessa forma, avançam para a próxima etapa os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados.

Onde assistir à abertura da Copa 2026

Data: 11 de junho de 2026

Horário: 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, Cidade do México

Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay, Ge.Tv, CazéTV e N Sports

Logo após a cerimônia, México e África do Sul entram em campo para abrir oficialmente a disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026.

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