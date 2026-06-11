Punições mais severas

Mudanças incluem punições para demora em cobranças, substituições e novas revisões da arbitragem de vídeo.

A Copa do Mundo de 2026 marcará a estreia de um pacote de regras criado para aumentar o tempo de bola rolando e reduzir as interrupções durante as partidas.

Entre as principais novidades, a Fifa ampliou a atuação do árbitro de vídeo (VAR), que agora poderá corrigir situações que antes escapavam da revisão.

Até a Copa passada, o VAR atuava apenas em lances de gol, pênalti, cartão vermelho direto e erro de identificação de jogador. Agora, além desses casos, a tecnologia também poderá corrigir a aplicação incorreta de um segundo cartão amarelo e decisões equivocadas entre escanteio e tiro de meta.

Dessa forma, a entidade busca reduzir erros que influenciam diretamente o andamento das partidas e aumentam as reclamações de jogadores e torcedores.

Fifa endurece regras contra a cera

Além das mudanças no VAR, a Fifa decidiu endurecer as regras para combater a chamada “cera”, quando equipes tentam gastar tempo de forma proposital.

A partir desta edição, os jogadores terão apenas cinco segundos para cobrar laterais e tiros de meta. Caso ultrapassem esse limite, o árbitro entregará a posse de bola ao adversário.

Da mesma forma, as substituições deverão ocorrer em até dez segundos. Se o atleta ou a comissão técnica provocarem atraso sem justificativa, o jogador substituído deixará o campo imediatamente. Entretanto, o substituto precisará aguardar um minuto antes de entrar.

Atendimento médico terá novas regras

Outra mudança importante na Copa do Mundo de 2026 envolve os atendimentos médicos dentro de campo. Os atletas que receberem atendimento precisarão permanecer fora do gramado por 60 segundos antes de retornar ao jogo.

Segundo a Fifa, a medida busca reduzir interrupções desnecessárias e impedir o uso de atendimentos como estratégia para esfriar o ritmo da partida.

Além disso, a entidade anunciou punições mais rígidas para protestos contra a arbitragem. Jogadores que cobrirem a boca durante discussões com árbitros ou adversários poderão receber cartão vermelho.

Da mesma forma, árbitros também poderão expulsar atletas ou integrantes da comissão técnica que deixarem o campo em protesto contra decisões da arbitragem.

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