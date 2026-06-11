Ranking da Fifa

Argentina, França e Espanha chegam ao Mundial como favoritas ao título. Já o Brasil aposta em Ancelotti para buscar o hexacampeonato.

A França, a Espanha e a Argentina chegam à Copa do Mundo de 2026 entre as principais favoritas ao título. As três seleções acumulam resultados recentes de destaque e ocupam posições de elite no ranking da Fifa.

A Argentina inicia a competição como atual campeã mundial. Além disso, mantém boa parte do elenco que conquistou a Copa de 2022 e a Copa América de 2024. Lionel Messi segue como principal referência da equipe.

Por outro lado, a França desembarca na América do Norte com um dos grupos mais valorizados do futebol mundial. Vice-campeã da última Copa e campeã em 2018, a seleção aposta em nomes como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

Enquanto isso, a Espanha tenta transformar o título da Eurocopa de 2024 em mais uma conquista mundial. A equipe deposita grande expectativa em Lamine Yamal, de 18 anos, considerado um dos principais talentos da nova geração.

Além do bom momento recente, a Argentina chega ao torneio como líder do ranking da Fifa. Dessa forma, a equipe busca conquistar o bicampeonato consecutivo, algo que não acontece desde a seleção brasileira de 1958 e 1962.

E o Brasil?

Embora projeções internacionais coloquem outras seleções à frente, o Brasil segue entre os candidatos ao título. Afinal, a Seleção Brasileira é a maior campeã da história das Copas do Mundo, com cinco conquistas.

Agora sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe tenta encerrar um jejum que dura desde 2002. Para isso, aposta na experiência de Neymar e no talento da nova geração liderada por Endrick.

Além deles, outros jogadores chegam ao torneio em boa fase e reforçam a esperança de conquistar o hexacampeonato.

Caminho na fase de grupos

O Brasil integra o Grupo C e estreia contra Marrocos no sábado (13), às 19h (horário de Brasília).

Na sequência, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30. Por fim, encerra a participação na primeira fase diante da Escócia, no dia 24, também às 19h.

Foto: Divulgação

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