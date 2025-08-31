oportunidades

Prefeitura oferta oportunidades em obras, comércio, indústria e serviços, além de vagas exclusivas para PcDs

Publicado em 31 de agosto de 2025

Por Em Tempo*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, disponibiliza 565 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação nesta segunda-feira (1º/9), das 8h às 14h.

Os interessados podem validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site gov.br/trabalho.

Como participar da pré-seleção

Para concorrer às vagas ou receber orientação sobre cadastro, CTPS Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus:

Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul

, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte

É necessário apresentar:

Comprovante de vacinação contra Covid-19

Currículo atualizado

Certificados de cursos

Documentos pessoais originais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência)

Não é preciso levar cópias. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais como cursos ou certificações.

Regras e orientações

A Semtepi ressalta que, conforme a Constituição Federal (art. 5º) e a CLT (art. 373-A), não podem ser divulgados critérios de sexo, idade, cor ou situação familiar.

Também há diretrizes de vestimenta: não é permitida a entrada usando bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas ou chinelos.

Vagas disponíveis

As oportunidades estão distribuídas em diferentes setores:

Obras – 282 vagas

Comércio – 72 vagas

Indústria – 189 vagas

Serviços – 13 vagas

Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 9 vagas

Entre os destaques estão vagas para encarregado de obras, servente, auxiliar administrativo, motorista, mecânico, operador de linha de montagem, atendente, auxiliar de produção e confeiteiro.

A lista completa com cargos, requisitos e prazos de inscrição pode ser conferida neste link oficial.

