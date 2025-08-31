A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, disponibiliza 565 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação nesta segunda-feira (1º/9), das 8h às 14h.
Os interessados podem validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site gov.br/trabalho.
Como participar da pré-seleção
Para concorrer às vagas ou receber orientação sobre cadastro, CTPS Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus:
- Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul
- Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte
É necessário apresentar:
- Comprovante de vacinação contra Covid-19
- Currículo atualizado
- Certificados de cursos
- Documentos pessoais originais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência)
Não é preciso levar cópias. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais como cursos ou certificações.
Regras e orientações
A Semtepi ressalta que, conforme a Constituição Federal (art. 5º) e a CLT (art. 373-A), não podem ser divulgados critérios de sexo, idade, cor ou situação familiar.
Também há diretrizes de vestimenta: não é permitida a entrada usando bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas ou chinelos.
Vagas disponíveis
As oportunidades estão distribuídas em diferentes setores:
- Obras – 282 vagas
- Comércio – 72 vagas
- Indústria – 189 vagas
- Serviços – 13 vagas
- Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 9 vagas
Entre os destaques estão vagas para encarregado de obras, servente, auxiliar administrativo, motorista, mecânico, operador de linha de montagem, atendente, auxiliar de produção e confeiteiro.
A lista completa com cargos, requisitos e prazos de inscrição pode ser conferida neste link oficial.
