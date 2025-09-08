Polícia

Uma menina de 11 anos, Alícia Valentina, morreu após ser espancada por colegas na Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, Alícia sofreu morte cerebral em decorrência das agressões.

O caso ocorreu na quinta-feira, quando a vítima foi empurrada e bateu a cabeça no chão. Funcionários da escola a levaram ao hospital municipal após perceberem sangramento no nariz. Apesar de receber atendimento, a menina foi liberada.

Em casa, Alícia voltou a apresentar sangramento, desta vez pelo ouvido. A família a levou a um posto de saúde, onde foi atendida e liberada novamente. Poucas horas depois, ela começou a vomitar sangue. A garota foi então levada de urgência para o hospital regional de Salgueiro e, posteriormente, transferida para o Hospital da Restauração, no Recife, mas chegou em estado crítico e irreversível.

A Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, não foi informado o que motivou a agressão nem quantos alunos participaram. Por envolver crianças e adolescentes, outros detalhes não foram divulgados.

A escola afirmou que prestou todo o socorro necessário à aluna, conduzindo-a ao hospital e garantindo a assistência adequada, mas não comentou sobre a agressão em si. O Conselho Tutelar de Belém do São Francisco foi acionado e acompanha o caso junto à Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria de Educação de Pernambuco ainda não se manifestou. A Prefeitura de Belém do São Francisco declarou que presta assistência à família e que o episódio está em processo de apuração, com medidas sendo adotadas de forma responsável e transparente.

O corpo de Alícia Valentina será sepultado nesta segunda-feira, no cemitério da cidade.

*Com informações do Uol

