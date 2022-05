Quadrilha é presa após cometer assalto a ônibus da linha 066 em Manaus

Manaus (AM) – Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram na tarde de sexta-feira (6) quatro homens, de 19, 22, 25 e 38 anos, após roubo em um ônibus coletivo da linha 066, na zona leste de Manaus.

Os policiais, por meio do Linha direta, foram informados que uma quadrilha teria roubado um ônibus no Ramal do Brasileirinho. Foram deslocados a equipe ao local da denúncia, onde a população informou que os homens teriam fugido em um veículo Onix PHH-3F17. As descrições foram repassadas ao Centro de Operações para o Cerco Inteligente para rastrear o veículo.

As câmeras de monitoramento, do sistema paredão, identificaram o veículo suspeito na avenida Margarida e minutos depois na rua Andorinha, bairro Cidade de Deus.

Os infratores estavam descendo do veículo e ao verem os policiais tentaram fugir, mas foram interceptados e entregaram todo o material que estava com eles.

Foram apreendidos com o grupo uma motocicleta com restrição de roubo, um revólver Calibre 38, seis munições intactas, 18 relógios, três celulares, cinco cordões, sete anéis, carro Onix de placa PHH 3F17 e dinheiro no valor R$403,45.

Os quatro envolvidos foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi verificado que três dos suspeitos já possuem passagem pela polícia por roubo e assalto.

*Com informações da assessoria

