O brasileiro Alison dos Santos conquistou a medalha de prata na final dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio, no Japão. Medalhista de bronze na Olimpíada de Paris 2024, o atleta cruzou a linha de chegada com o tempo de 46s84.
O ouro ficou com o norte-americano Rai Benjamin, que venceu a prova com 46s52. O catari Abderrahman Samba completou o pódio com o bronze, marcando 47s06.
A surpresa negativa da disputa foi o norueguês Karsten Warholm, bicampeão olímpico. Após derrubar uma das barreiras, ele terminou apenas na quinta colocação, com o tempo de 47s58.
Esta é a segunda medalha de Alison em Mundiais. Em 2022, no Mundial de Eugene, nos Estados Unidos, ele foi campeão da mesma prova, registrando 46s29 — sua melhor marca até hoje. Conhecido como Piu, o brasileiro segue entre os principais nomes da prova no cenário internacional.
(*) Com informações da CNN Brasil
Leia mais: Olimpíadas: Alison dos Santos, ‘Piu’, leva o bronze na final dos 400 metros com barreiras