As primeiras unidades do Minha Casa, Minha Vida em Manaus serão entregues a famílias vítimas da tragédia de 2023.

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta sexta-feira (19), durante visita realizada à comunidade Pingo D’Água, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, o início da entrega das primeiras unidades habitacionais do programa “Minha Casa, Minha Vida” para as famílias atingidas pela tragédia de 2023.

O primeiro residencial, localizado no Parque das Tribos, na zona Oeste, já está com 85% das obras concluídas. Segundo David Almeida, a ação representa a concretização de um sonho coletivo. “Naquele momento nem secretaria de Habitação nós tínhamos, mas conseguimos viabilizar o projeto em conjunto com o governo federal. Hoje estamos realizando o sonho de famílias que tanto precisam do apoio do poder público”, destacou.

O prefeito ressaltou que a política habitacional desenvolvida pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) está em plena expansão. Além do empreendimento do Parque das Tribos, a previsão é de que outro residencial seja entregue no início de novembro deste ano e mais um em fevereiro de 2026. Até o fim do próximo ano, pelo menos três dos 11 condomínios planejados devem ser concluídos, totalizando 4.700 novas moradias. O objetivo é reduzir o déficit habitacional e retirar famílias de áreas de risco.

O secretário da Semhaf, Jesus Alves, destacou a importância desse marco após o longo processo desde a tragédia. “Foram praticamente dois anos e meio de muito trabalho, de captação de recursos, elaboração e aprovação de projetos até a execução das obras. Agora é um momento de alegria, porque a primeira lista de famílias beneficiadas está sendo confirmada. Trata-se de uma verdadeira virada de chave na vida dessas pessoas, que terão um futuro muito mais digno”, afirmou.

Desde março de 2023, quando um deslizamento de terra deixou casas soterradas na comunidade, a Prefeitura de Manaus vem prestando assistência para famílias com o pagamento do Auxílio Aluguel.

