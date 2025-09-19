Frente Parlamentar

Ações educativas nas escolas abordam prevenção ao suicídio e saúde mental como parte da campanha Setembro Amarelo

A Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred), da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), realizou, nesta semana, uma série de palestras sobre prevenção à saúde mental e ao suicídio em escolas públicas. As ações fazem parte da programação da frente parlamentar em alusão à campanha Setembro Amarelo.

Durante as palestras com o tema “Basta de Autolesão, Depressão e Suicídio”, realizadas na Escola Estadual Agnello Bittencourt, localizada no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, profissionais da Fenapred distribuíram materiais educativos, como folders, ventarolas, cartilhas informativas e o tradicional laço amarelo, símbolo do movimento. Alunos e funcionários da unidade foram contemplados com os materiais.

“Realizamos, ao longo de todo o ano, ações de prevenção e cuidados com a saúde mental. Neste mês, reforçamos nossas atividades com ações externas em escolas, levando serviços de qualidade, com profissionais capacitados, para evitar tragédias causadas por doenças mentais que podem levar ao suicídio de crianças, jovens ou adultos. Desta forma, garantimos melhor qualidade de vida à população, que é a principal missão da Fenapred”, destacou o deputado estadual João Luiz (Republicanos), presidente da Frente.

A Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes, localizada no bairro Alvorada 2, na Zona Centro-Oeste da capital, também recebeu as ações da Fenapred. A estudante Leandra Luiza aprovou a iniciativa.

“Depressão e ansiedade são doenças que muitas pessoas não levam a sério. Acabam guardando para si e não procuram ajuda, o que pode agravar ainda mais o quadro. Esta palestra nos ajudou a abrir os olhos para as doenças mentais e também a identificar colegas que possam estar enfrentando esses problemas”, ressaltou a aluna.

Estudantes na Aleam

Alunos da Escola Estadual Dulcineia Varela Moura, do bairro Terra Nova, participaram de uma palestra educativa sobre prevenção ao suicídio na sede da Assembleia Legislativa. A ação integrou a programação da Fenapred durante o Setembro Amarelo.

Programação do Setembro Amarelo

Ao longo do mês de setembro, a Fenapred promove uma extensa programação, que inclui:

Palestras e seminários;

Distribuição de materiais informativos em escolas, universidades e órgãos públicos;

Visitas a comunidades ribeirinhas e indígenas, tanto na capital quanto no interior do estado.

A frente conta com uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, assistentes sociais e outros especialistas, que atuam diretamente no atendimento à população e aos colaboradores da Aleam.

Aleam e Teatro Amazonas iluminados de amarelo

Como parte da mobilização, a fachada da Aleam foi iluminada na cor amarela, simbolizando o apoio à campanha.

O Teatro Amazonas, principal ícone cultural do estado e um dos maiores cartões-postais do Brasil, também aderiu à iniciativa e está com iluminação especial durante todo o mês.

Sobre a Fenapred

Instalada em 2023, a Frente Parlamentar tem como objetivo contribuir com políticas públicas e estratégias de prevenção à depressão, ao suicídio e ao uso de drogas. Criada por meio da Resolução Legislativa nº 859, de 8 de abril de 2022, a iniciativa também oferece serviços de atenção psicossocial voltados à saúde mental da população amazonense.

No primeiro semestre de 2025, a Fenapred já realizou mais de 3,9 mil atendimentos em ações sociais em diversas regiões do estado. Entre os serviços oferecidos estão atendimentos psicológicos, apoio social e orientações sobre cidadania.

