Um caminhão bateu no muro do Terminal 3, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova I, na Zona Norte de Manaus, na noite de sexta-feira (19). O acidente causou um grande estrago e atingiu várias motocicletas que estavam estacionadas no local.

De acordo com informações preliminares, o motorista do caminhão estaria embriagado. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais, felizmente não houve vítimas. O motorista foi conduzido pela polícia para prestar esclarecimentos.

O incidente mostra os perigos da combinação de álcool e direção. O caso será investigado para determinar as responsabilidades.

