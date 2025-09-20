Acidente

O motorista, que estaria embriagado, bateu no muro do Terminal 3 e atingiu várias motocicletas estacionadas. Ninguém ficou ferido.

Publicado em 19 de setembro de 2025

Por EM TEMPO

Um caminhão bateu no muro do Terminal 3, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova I, na Zona Norte de Manaus, na noite de sexta-feira (19). O acidente causou um grande estrago e atingiu várias motocicletas que estavam estacionadas no local.

De acordo com informações preliminares, o motorista do caminhão estaria embriagado. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais, felizmente não houve vítimas. O motorista foi conduzido pela polícia para prestar esclarecimentos.

O incidente mostra os perigos da combinação de álcool e direção. O caso será investigado para determinar as responsabilidades.

VÍDEO

Caminhão atinge muro de terminal de ônibus e danifica motos em Manaus pic.twitter.com/a83u7eNzsZ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) September 20, 2025

