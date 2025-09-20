Um caminhão bateu no muro do Terminal 3, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova I, na Zona Norte de Manaus, na noite de sexta-feira (19). O acidente causou um grande estrago e atingiu várias motocicletas que estavam estacionadas no local.
De acordo com informações preliminares, o motorista do caminhão estaria embriagado. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.
Apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais, felizmente não houve vítimas. O motorista foi conduzido pela polícia para prestar esclarecimentos.
O incidente mostra os perigos da combinação de álcool e direção. O caso será investigado para determinar as responsabilidades.
VÍDEO
Caminhão atinge muro de terminal de ônibus e danifica motos em Manaus pic.twitter.com/a83u7eNzsZ— Portal Em Tempo (@portalemtempo) September 20, 2025
Leia mais: