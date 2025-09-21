Minha Casa, Minha Vida

Prefeito acompanhou visita de famílias ao conjunto, que terá 576 apartamentos pelo Minha Casa, Minha Vida

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou neste domingo (21/9) a visita de cerca de 160 famílias ao residencial Carlos Braga, na zona Oeste da capital. O conjunto terá 576 apartamentos construídos em parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

A primeira etapa, com 192 unidades, será entregue em novembro. O vice-prefeito Renato Júnior e o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Jesus Alves, também participaram da agenda.

A Caixa Econômica Federal é responsável pela análise final dos beneficiários e pela validação das condicionalidades do programa. Quem não for contemplado pelo Minha Casa, Minha Vida, será atendido pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Calamidade.

As famílias que visitaram o empreendimento neste domingo foram escolhidas por terem sido atingidas por tragédias ambientais recentes, como os desmoronamentos ocorridos em 2023, na comunidade Pingo d’Água, e em 2025, no bairro Redenção.

“É um sonho que se torna realidade. Estamos muito felizes porque em novembro já vamos entregar o primeiro habitacional, o Carlos Braga, que simboliza dignidade e um novo começo para essas famílias”, afirmou o prefeito.

Modelo moderno de habitação

O residencial Carlos Braga é considerado um dos mais modernos da capital, com apartamentos verticalizados, varanda e área de lazer. Para David Almeida, o modelo representa o futuro do planejamento urbano da cidade.

“Nós queremos verticalizar a cidade de Manaus, porque assim fica mais fácil administrar e oferecer infraestrutura adequada. Estamos mudando uma realidade que é fruto de mais de 40 anos de ocupações desordenadas”, destacou.

O secretário da Semhaf, Jesus Alves, reforçou que a gestão municipal busca garantir que as famílias tenham condições reais de recomeçar.

“O prefeito determinou que trabalhássemos para garantir que todas as famílias contempladas recebam não apenas um apartamento, mas condições reais de recomeçar a vida com dignidade. O chamamento público foi pensado exatamente para apoiar aquelas que mais precisam, assegurando que todas tenham acesso a esse benefício de forma completa”, disse.

Outros projetos habitacionais em andamento

Além do residencial Carlos Braga, a Prefeitura de Manaus executa outros empreendimentos, como os residenciais deputado Mário Haddad, Parque Riachuelo, Santa Etelvina e Lago Azul. Ao todo, são 12 conjuntos habitacionais em construção, que devem gerar mais de 4.700 novas moradias até 2026. Há ainda a previsão de expansão para mais 3 mil unidades nos anos seguintes.

“Manaus foi a cidade que mais recebeu moradias na primeira etapa do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Esse é um passo concreto para diminuir o déficit habitacional, tirar famílias de áreas de risco e oferecer qualidade de vida a nossa população”, ressaltou David Almeida.

Com a entrega do residencial Carlos Braga e dos demais conjuntos em andamento, a prefeitura reforça o eixo de habitação e inclusão social da gestão, promovendo cidadania, segurança e dignidade para milhares de famílias manauaras.

