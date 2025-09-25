Fatalidade

Aldenor Moraes Pavão, servidor público, sofreu ferimentos fatais ao cair de um andaime.

Um homem identificado como Aldenor Moraes Pavão, de 51 anos, morreu nesta quarta-feira (23) após sofrer um grave acidente de trabalho na comunidade Novo Céu, em Autazes (AM), a 113 km de Manaus. Durante o trabalho em uma residência, ele caiu de um andaime e teve as pernas atingidas por uma maquita, sofrendo ferimentos fatais.

Testemunhas relataram que o andaime cedeu enquanto Aldenor manuseava a ferramenta ligada, causando cortes profundos. Ele foi encontrado apenas por volta das 10h30 por um vizinho que passava pelo local.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada à Unidade de Saúde Gilberto Pinto, onde os médicos constataram que os ferimentos já apresentavam coágulos, indicando que ele havia perdido muito sangue e permanecido desmaiado por algum tempo. Apesar dos esforços da equipe, Aldenor sofreu múltiplas paradas cardiorrespiratórias.

Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital de Autazes, aguardando vaga em UTI aérea para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da transferência.

Além de atuar como pedreiro, Aldenor era concursado da prefeitura, exercendo funções de serviços gerais na escola da comunidade, sendo reconhecido por sua dedicação e trabalho na região.

