entrada gratuita

NDCC “Almirante Saboia” estará aberto ao público neste sábado (27) e domingo (28), no Cais das Torres, com entrada gratuita

O Navio de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) “Almirante Saboia”, da Esquadra da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação pública neste sábado (27) e domingo (28), no Cais das Torres, ao lado do Mirante Lúcia Almeida, no Centro de Manaus. A entrada é gratuita e acontecerá das 10h às 18h.

Esta é a primeira passagem do navio por Manaus desde 2010. A visita faz parte da agenda do navio na cidade, onde presta apoio logístico à Operação Atlas 2025.

Conheça o NDCC “Almirante Saboia”

O NDCC “Almirante Saboia” tem 137,5 metros de comprimento, capacidade de transportar até 840 toneladas de carga e 440 militares embarcados. É uma das principais embarcações de apoio logístico da Marinha do Brasil.

Durante a visita, o público poderá conhecer as instalações do navio, aprender sobre sua atuação e entender o papel estratégico do Poder Naval na defesa do país.

A iniciativa é promovida pelo Comando do 9º Distrito Naval, com o objetivo de aproximar a sociedade da Marinha e fortalecer a mentalidade marítima nacional.

Navio apoia Operação Atlas 2025 em missão conjunta

O navio chegou a Manaus em 18 de setembro, após navegar aproximadamente 3,1 mil milhas náuticas (quase 6 mil quilômetros) desde o Rio de Janeiro, em missão estratégica para a Operação Atlas 2025.

A bordo, foram transportadas 14 viaturas de grande porte, incluindo caminhões, ambulâncias, armamentos, munições, paraquedas e outros equipamentos que serão utilizados pelo Exército Brasileiro.

Antes de seguir viagem pelo Rio Amazonas, o navio esteve em Belém (PA) entre os dias 8 e 11 de setembro, prestando apoio à preparação da operação.

A Operação Atlas 2025 é um exercício conjunto entre a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, sob a coordenação do Ministério da Defesa, com foco no fortalecimento da presença militar e logística na região amazônica.

📍 Serviço

Evento: Visitação ao Navio da Marinha “Almirante Saboia”

Datas: 27 e 28 de setembro (sábado e domingo)

Horário: Das 10h às 18h

Local: Cais das Torres (Roadway), acesso pelo portão ao lado do Mirante Lúcia Almeida – Centro, Manaus

Entrada: Gratuita

Leia mais: Limpeza de igarapés em Manaus é intensificada com chegada do inverno amazônico