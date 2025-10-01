Capacitação

Capacitações gratuitas fortalecem agricultura, pecuária, piscicultura e mais no maior evento agro do Amazonas.

Durante a programação da 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro 2025), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), promove 55 cursos profissionalizantes gratuitos voltados ao setor primário. As capacitações seguem até a próxima sexta-feira (03/10), no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, localizado na BR-174, quilômetro 2, em Manaus, das 8h às 16h.

Os cursos abrangem áreas como agricultura, pecuária, piscicultura, pesca, agropecuária, cooperativismo e associativismo, além de boas práticas voltadas ao campo.

Qualificação para produtores e estudantes

O secretário de Produção Rural, Daniel Borges, destacou a ampliação do acesso à qualificação:

“Estamos recebendo produtores rurais, estudantes, técnicos e pesquisadores que querem empreender no setor primário. É determinação do governador Wilson Lima fortalecer a qualificação gratuita em diferentes áreas da produção rural.”

Entre as formações já realizadas, o curso de Boas Práticas Agropecuárias no Amazonas, ministrado pelo médico veterinário da Sepror, Dyogines Marques, chamou atenção ao abordar sanidade animal, conforto e biossegurança. Ele destacou a participação de estudantes do Instituto Federal do Amazonas (Ifam):

“Os alunos puderam conhecer na teoria e na prática as ações voltadas à agropecuária. Convidamos o público a participar até sexta-feira para se profissionalizar.”

Expoagro 2025: negócios e inovação no setor rural

A Expoagro 2025 teve início no dia 28 de setembro e segue até domingo (05/10), consolidando-se como o maior evento de agronegócio sustentável da região Norte. A expectativa é movimentar cerca de R$ 230 milhões em negócios e receber 260 mil visitantes durante os oito dias de evento.

Além da feira de negócios, a programação inclui cursos, exposições, palestras e mostras tecnológicas, reforçando o papel da Expoagro como a casa do produtor rural no Amazonas.

