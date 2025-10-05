Vento forte

Temporal deste domingo (5) provocou ventania, destelhamentos e pânico durante o evento Domingo Aéreo na Base Aérea de Manaus.

A forte ventania que acompanhou o temporal deste domingo (5) causou destelhamentos e sustos entre os visitantes que participavam do tradicional evento “Domingo Aéreo”, realizado na Base Aérea de Manaus.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram telhas sendo lançadas pelos ares e uma intensa ventania atingindo o local. A chuva, que provocou alagamentos em diversos pontos da capital amazonense, também deixou um rastro de destruição e danos materiais.

Durante o evento, centenas de pessoas estavam reunidas no pátio operacional da Base Aérea, que abriga aeronaves das Forças Armadas, especialmente da Força Aérea Brasileira (FAB).

Em nota, Senhor(a) jornalista, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o público foi direcionado para locais seguros, e não houve registro de feridos.

“As equipes de saúde e de apoio, compostas por mais de 500 militares previamente treinadas para situações emergenciais, atuaram de forma preventiva, garantindo a segurança de todos os visitantes”, diz um trecho da nota.

Alagamentos

A chuva deixou vários pontos da cidade alagados. No Centro de Manaus, uma das ruas ficou completamente inundada, deixando carros submersos.

A Defesa Civil ainda não informou o número de ocorrências registradas na cidade.

