Homenagem e arte pública

Escultura de três metros feita por gari homenageia vítimas da Covid-19 e profissionais da saúde em praça construída no cemitério Nossa Senhora Aparecida.

Em homenagem às vítimas da Covid-19 a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) prepara a entrega da praça do Anjo da Esperança, em 1º de novembro, véspera do Dia de Finados. O espaço, construído no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona Oeste, é uma homenagem às vítimas da Covid-19 e aos profissionais da saúde que arriscaram suas vidas durante a pandemia.

O local utiliza materiais reciclados e é fruto de compensação ambiental, reforçando o compromisso da prefeitura com a sustentabilidade, o reaproveitamento de recursos e a valorização da arte dos trabalhadores da limpeza pública.

Escultura simboliza fé e proteção

No centro da praça, ergue-se um anjo de três metros de altura, feito em concreto e com aproximadamente uma tonelada. A obra foi criada pelo gari escultor Luiz Cláudio Azevedo da Silva, conhecido como Luizinho. A escultura retrata um anjo usando máscara e segurando um par de pulmões, símbolo de proteção, fé e respiro da humanidade.

“Este anjo nasceu do sentimento de amor e respeito. Ele representa o cuidado com todos os que se foram e também com aqueles que ficaram, especialmente os profissionais da saúde que deram o melhor de si na luta contra a doença”, afirmou Luizinho, servidor da Semulsp há mais de uma década.

O projeto paisagístico e o jardim que cercam o anjo foram criados pelo gari paisagista Edinho Mendes e equipe, que transformaram o local em um recanto de paz, contemplação e esperança.

Além da escultura central, o muro da praça recebeu uma intervenção artística dos garis pintores Francisco Carlos, Wellington Silva e Altevir Uchôa, cujos desenhos e cores prestam homenagem aos profissionais da saúde. A obra coletiva reforça a mensagem de fé e resiliência.

“Esses artistas traduziram em cor e traço o sentimento de toda uma cidade. O muro da praça é um abraço coletivo aos heróis da saúde”, destacou o secretário Sabá Reis.

Gestão humanizada valoriza servidores

Para o secretário Sabá Reis, o monumento expressa o olhar humano da gestão do prefeito David Almeida, que tem reconhecido o talento e o comprometimento dos servidores da limpeza pública.

“O prefeito David Almeida tem um olhar sensível e justo, que valoriza cada servidor. Este anjo é uma obra feita por mãos que trabalham todos os dias pela cidade e, agora, entregam arte, fé e esperança ao povo de Manaus. É um monumento que nasce da dor, mas floresce como símbolo de amor e respeito”, afirmou o secretário.

O cemitério Nossa Senhora Aparecida, onde foram sepultadas 4.700 vítimas da pandemia, é um dos dez campos-santos públicos administrados pela Semulsp, sendo nove na área urbana e um na zona rural, que recebem manutenção permanente de limpeza, jardinagem e zeladoria.

Leia mais

Auxílio Estadual amplia canais de atendimento aos beneficiários