Ação

Ação acontece no Ceti João dos Santos Braga, zona norte, e faz parte do Governo Presente.

A Secretaria de Estado de Proteção Animal do Amazonas (Sepet) anunciou o agendamento presencial para a castração gratuita de cães e gatos no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) João dos Santos Braga, na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, nesta sexta-feira (10), a partir das 9h.

A ação integra a 24ª edição do Governo Presente, que oferece serviços gratuitos à população, incluindo o Castramóvel. O projeto promove o bem-estar animal, previne doenças e contribui para o controle populacional de animais em situação de rua.

“Por determinação do governador Wilson Lima, a Sepet estará na ação do Governo Presente com castração e vacinação antiviral para cães e gatos. Esperamos que a população aproveite para garantir mais saúde e bem-estar aos seus pets”, destacou a secretária Joana Darc.

No dia do agendamento, serão distribuídas 100 senhas por ordem de chegada. Para garantir a vaga, o tutor deve ser maior de idade e apresentar RG, CPF, comprovante de residência e foto do animal, que pode ser impressa ou enviada pelo celular. As cirurgias serão realizadas no sábado (11/10), a partir das 8h.

Vacinação antiviral

O evento também contará com vacinação antiviral para cães e gatos, sem necessidade de agendamento, no sábado (11/10), a partir das 8h. Animais que serão castrados não poderão ser vacinados no mesmo dia, devido a restrições médicas veterinárias.

Informações importantes para castração

Animais devem estar em boas condições de saúde ;

; Não devem ter recebido medicamento, vermífugo ou vacina nos últimos 21 dias ;

; Fêmeas não podem estar no cio, gestantes ou amamentando ;

; Não é necessário levar o animal no dia do agendamento, apenas no dia da castração.

