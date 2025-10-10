Fiscalização

Fiscalização da Visa Manaus lacra estabelecimento com produtos irregulares e corantes proibidos.

Um comércio localizado na rua dos Barés, no Centro de Manaus, foi interditado e lacrado na manhã desta sexta-feira (10/10) pela Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) da Semsa. O estabelecimento vendia açaí em condições totalmente insalubres, sem higiene adequada ou preparo seguro.

Durante a fiscalização, foram apreendidos materiais e equipamentos enferrujados, utilizados na produção e armazenamento do açaí, em um ambiente visivelmente sujo. Também foram encontrados corantes usados de forma irregular para alterar a tonalidade do produto.

“Encontramos falta de higiene, produtos sem procedência e uso indevido de corantes para alterar espessamento e coloração do açaí”, destacou a fiscal de saúde da Visa Manaus, Cristiane Ruwer.

Fiscalização conjunta

A ação contou com o apoio da Semacc, da Guarda Municipal de Manaus e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O diretor da Semacc, Jorge Pimentel, alertou que o açaí vendido de forma clandestina representa uma ameaça à saúde pública, podendo causar contaminação e complicações aos consumidores.

“Quem consumir açaí dessas condições pode ingerir um produto contaminado e sem nenhuma condição de ser consumido”, reforçou Pimentel.

Alerta à população

O diretor também orientou a população a consumir açaí apenas em locais com procedência e segurança, garantindo que o produto, símbolo da culinária amazônica, seja consumido de forma segura.

“Fica o alerta à população manauara: o açaí faz parte do nosso cardápio, mas precisa ser produzido de maneira correta e segura”, concluiu.

