Desabafo

Ex-BBB não conseguiu chegar a tempo para evento que celebra sua força como mulher amazônica no Carnaval 2026.

A amazonense e ex-BBB Isabelle Nogueira usou as redes sociais na noite de sexta-feira (10) para desabafar sobre a frustração após a companhia aérea cancelar seu voo durante a conexão em Brasília, impedindo-a de chegar a tempo em Manaus para um evento especial em sua homenagem.

Isabelle seria a convidada de honra na escolha do samba-enredo da escola de samba Presidente Vargas, que a homenageará no Carnaval de Manaus 2026 com o tema “Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica”.

Segundo Isabelle, o problema começou após ela desembarcar em Brasília, vinda de São Paulo. A companhia aérea cancelou o voo de conexão para Manaus alegando que o grupo de passageiros não chegaria a tempo ao portão de embarque.

No entanto, ao chegar ao portão, Isabelle percebeu que a aeronave ainda estava no solo e o embarque seguia normalmente.

“Eu poderia ter embarcado. Não tinha bagagem despachada, cheguei e vi outras pessoas embarcando. Mas mesmo assim, cancelaram meu voo”, afirmou.

Ela contou que a situação poderia ter sido evitada com mais sensibilidade da equipe da companhia aérea.

Embora uma atendente tenha dito que nada poderia ser feito, uma supervisora chegou depois e reconheceu que era possível reverter a situação — mas já era tarde demais.

“É uma sensação de impotência. A pessoa que me atendeu não quis ajudar, e quando chegou quem poderia resolver, já não dava mais tempo”, lamentou Isabelle.

A influenciadora ressaltou que sua indignação não se deve à sua visibilidade pública, mas à forma como passageiros são frequentemente tratados pelas companhias aéreas.

Mesmo sem participar do evento, Isabelle compartilhou nas redes sociais o look que preparou para a noite, homenageando a escola e os fãs que a esperavam.

