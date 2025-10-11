A amazonense e ex-BBB Isabelle Nogueira usou as redes sociais na noite de sexta-feira (10) para desabafar sobre a frustração após a companhia aérea cancelar seu voo durante a conexão em Brasília, impedindo-a de chegar a tempo em Manaus para um evento especial em sua homenagem.
Isabelle seria a convidada de honra na escolha do samba-enredo da escola de samba Presidente Vargas, que a homenageará no Carnaval de Manaus 2026 com o tema “Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica”.
Segundo Isabelle, o problema começou após ela desembarcar em Brasília, vinda de São Paulo. A companhia aérea cancelou o voo de conexão para Manaus alegando que o grupo de passageiros não chegaria a tempo ao portão de embarque.
No entanto, ao chegar ao portão, Isabelle percebeu que a aeronave ainda estava no solo e o embarque seguia normalmente.
“Eu poderia ter embarcado. Não tinha bagagem despachada, cheguei e vi outras pessoas embarcando. Mas mesmo assim, cancelaram meu voo”, afirmou.
Ela contou que a situação poderia ter sido evitada com mais sensibilidade da equipe da companhia aérea.
Embora uma atendente tenha dito que nada poderia ser feito, uma supervisora chegou depois e reconheceu que era possível reverter a situação — mas já era tarde demais.
“É uma sensação de impotência. A pessoa que me atendeu não quis ajudar, e quando chegou quem poderia resolver, já não dava mais tempo”, lamentou Isabelle.
A influenciadora ressaltou que sua indignação não se deve à sua visibilidade pública, mas à forma como passageiros são frequentemente tratados pelas companhias aéreas.
Mesmo sem participar do evento, Isabelle compartilhou nas redes sociais o look que preparou para a noite, homenageando a escola e os fãs que a esperavam.
