Apesar da fome e sede, agricultor perdido na floresta do Amazonas acreditou ter sido guiado por um “sinal divino” que o salvou após três dias lutando pela vida.

O agricultor Sérgio Dias da Silva, do Amazonas, desapareceu após ser atraído por “visões” misteriosas. No fim da tarde do dia 4 de outubro, ele deixou sua casa na comunidade Canoas, em Presidente Figueiredo, e entrou na mata sem imaginar que se perderia por tanto tempo.

👁️ Visões que levaram ao perigo

Sérgio contou que viu imagens que o chamaram para dentro da floresta.

“Eu estava em casa, tinha feito a janta, quando essas visões começaram a me chamar. Entrei na mata e me perdi. Tentei voltar, mas não consegui,” relatou ele.

🥀 Três dias de fome e sede

Durante quase três dias, Sérgio enfrentou fome, sede e os desafios da mata fechada. No primeiro dia, encontrou uma pequena fonte de água, mas depois passou dois dias sem beber nada.

“Mastiguei uma orelha-de-pau para aliviar a sede, mesmo machucando a garganta,” disse, mostrando os ferimentos.

🌿 Abrigo e perigos da floresta

Apesar do cansaço e dos ferimentos, ele se manteve firme, buscando abrigo sob troncos caídos e evitando animais perigosos.

“Não tinha medo de onça, mas de cobra sim. Dormia no chão, coberto de folhas. Os carrapatos eram tantos que pareciam formigas,” contou.

🚶‍♂️ Caminhada e desafios no segundo dia

No segundo dia, Sérgio percorreu mais de 30 quilômetros tentando achar o caminho de volta, mas se afastou ainda mais.

“Foi o dia mais difícil. Tentei atravessar uma pedreira, mas desisti. Se não tivesse parado, acho que não andaria mais,” lembrou.

✨ Sinal divino que salvou

No terceiro dia, ele recebeu um “sinal divino”: uma luz que indicava a direção certa para sair da floresta.

“Vi uma seta no chão, como se um anjo estivesse me mostrando o caminho. Segui por ali e encontrei a saída,” disse.

🚨 Resgate e emoção na comunidade

A comunidade Canoas, com apoio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e cães farejadores, iniciou buscas dois dias após o desaparecimento. Sérgio foi encontrado debilitado, mas vivo, em um igarapé próximo.

“Estava lavando meu calção para atravessar o rio quando vi as pessoas na margem. Foi uma alegria enorme para mim e para eles,” relatou.

🏥 Cuidados e agradecimentos

Ele foi levado ao hospital, recebeu soro, comida e cuidados médicos.

“Agradeço a todos que me ajudaram, sem eles eu não estaria aqui hoje,” finalizou emocionado.

*Com informações do g1.

