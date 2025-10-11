O agricultor Sérgio Dias da Silva, do Amazonas, desapareceu após ser atraído por “visões” misteriosas. No fim da tarde do dia 4 de outubro, ele deixou sua casa na comunidade Canoas, em Presidente Figueiredo, e entrou na mata sem imaginar que se perderia por tanto tempo.
👁️ Visões que levaram ao perigo
Sérgio contou que viu imagens que o chamaram para dentro da floresta.
“Eu estava em casa, tinha feito a janta, quando essas visões começaram a me chamar. Entrei na mata e me perdi. Tentei voltar, mas não consegui,” relatou ele.
🥀 Três dias de fome e sede
Durante quase três dias, Sérgio enfrentou fome, sede e os desafios da mata fechada. No primeiro dia, encontrou uma pequena fonte de água, mas depois passou dois dias sem beber nada.
“Mastiguei uma orelha-de-pau para aliviar a sede, mesmo machucando a garganta,” disse, mostrando os ferimentos.
🌿 Abrigo e perigos da floresta
Apesar do cansaço e dos ferimentos, ele se manteve firme, buscando abrigo sob troncos caídos e evitando animais perigosos.
“Não tinha medo de onça, mas de cobra sim. Dormia no chão, coberto de folhas. Os carrapatos eram tantos que pareciam formigas,” contou.
🚶♂️ Caminhada e desafios no segundo dia
No segundo dia, Sérgio percorreu mais de 30 quilômetros tentando achar o caminho de volta, mas se afastou ainda mais.
“Foi o dia mais difícil. Tentei atravessar uma pedreira, mas desisti. Se não tivesse parado, acho que não andaria mais,” lembrou.
✨ Sinal divino que salvou
No terceiro dia, ele recebeu um “sinal divino”: uma luz que indicava a direção certa para sair da floresta.
“Vi uma seta no chão, como se um anjo estivesse me mostrando o caminho. Segui por ali e encontrei a saída,” disse.
🚨 Resgate e emoção na comunidade
A comunidade Canoas, com apoio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e cães farejadores, iniciou buscas dois dias após o desaparecimento. Sérgio foi encontrado debilitado, mas vivo, em um igarapé próximo.
“Estava lavando meu calção para atravessar o rio quando vi as pessoas na margem. Foi uma alegria enorme para mim e para eles,” relatou.
🏥 Cuidados e agradecimentos
Ele foi levado ao hospital, recebeu soro, comida e cuidados médicos.
“Agradeço a todos que me ajudaram, sem eles eu não estaria aqui hoje,” finalizou emocionado.
*Com informações do g1.
