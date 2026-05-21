Acidente

Vítima foi arremessada na pista e sofreu ferimentos.

Manaus (AM) – Um motorista fugiu após invadir a contramão e atingir uma motociclista na manhã desta quinta-feira (21), na rua Herman Lima, Via Arterial Norte, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Após a colisão, o homem abandonou o carro no meio da via e deixou a vítima ferida no local.

Segundo informações preliminares, a motociclista trafegava corretamente pela pista quando foi surpreendida por um Fiat Siena que seguia na contramão. Sem tempo para desviar, ela acabou sendo atingida de frente pelo veículo.

Com a força do impacto, a mulher foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos. Já o carro ficou com a parte frontal destruída após a batida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos à vítima ainda no local. Em seguida, a motociclista foi encaminhada para um hospital da capital. O estado de saúde dela não foi informado.

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