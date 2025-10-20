Urbanismo

Obra assinada por Niemeyer avança na zona Leste e deve ser entregue em 2025

O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve na manhã desta segunda-feira (20) no canteiro de obras do futuro Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, localizado na Zona Leste da cidade. A visita técnica teve como objetivo acompanhar o andamento das intervenções em uma das áreas mais emblemáticas da capital amazonense.

O projeto, assinado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, promete transformar o cenário onde os rios Negro e Solimões se encontram — área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2010 — em um dos principais cartões-postais da cidade. Ao todo, o complexo ocupará uma área de 17 mil metros quadrados, com 4 mil metros quadrados de área construída.

“Sem dúvida alguma será um dos grandes legados da nossa gestão. Este será um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Manaus. Aguardem, no meio do ano que vem, mais uma grande obra para a cidade”, afirmou David Almeida durante a inspeção, destacando a assinatura de Niemeyer no projeto como diferencial.

Espaço de lazer e convivência

Com previsão de entrega para o segundo semestre de 2025, o parque reúne diversas estruturas voltadas ao lazer, turismo e cultura. Estão previstas a construção de um mirante panorâmico, restaurante, área gourmet, museu, playground, academia ao ar livre, área pet e estacionamento com acessibilidade. Um dos destaques é o pavilhão cultural conhecido como “Oca Niemeyer”, concebido a partir de estudos originais do arquiteto.

Segundo o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, as obras avançam em ritmo acelerado. A área gourmet já está 70% concluída, com cobertura em andamento. Em breve, começam os trabalhos de esquadrias e acabamento. Já o restaurante terá suas fundações iniciadas nos próximos dias e, em cerca de 50 dias, a estrutura deve estar de pé.

Engenharia e tecnologia

Um dos maiores desafios da obra tem sido a contenção do talude — a encosta natural do terreno — que está sendo reforçado com a técnica de jet grouting, um método que utiliza jatos de concreto em alta pressão para estabilizar o solo. Estacas-prancha também estão sendo instaladas para garantir a segurança da encosta.

Atualmente, a quarta linha de jet grouting está em fase final, restando cinco estacas para conclusão. Em seguida, será iniciada a quinta e última etapa, composta por 83 estacas. Além disso, o terreno já passa por hidrossemeadura, técnica que favorece o crescimento de vegetação e protege contra erosões.

Impacto para a cidade

O parque não é apenas uma obra de infraestrutura: ele representa uma mudança na dinâmica urbana da zona Leste de Manaus. A expectativa é que o novo espaço traga impacto direto no turismo local, na geração de renda e na valorização da área.

“Esse é um equipamento que vai fortalecer o turismo, criar oportunidades e oferecer um novo espaço de lazer para a população”, reforçou o prefeito. Segundo ele, o projeto pretende colocar Manaus entre os principais destinos turísticos do país.

Uma cidade mais integrada

Com foco em modernização urbana e sustentabilidade, o Parque Encontro das Águas Rosa Almeida é apontado como uma das obras-chave da gestão de David Almeida. A ideia é integrar turismo, meio ambiente e identidade amazônica em um mesmo espaço, promovendo bem-estar social e movimentando a economia local.

