Investigação

Polícia Civil localizou materiais avaliados em mais de R$ 20 mil em uma casa no bairro Jorge Teixeira

Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante, na quarta-feira (22), por receptação de materiais furtados em Manaus.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, a prisão foi realizada por meio do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A suspeita foi encontrada com dois compactadores de solo avaliados em R$ 18 mil, 56 sacos de cimento (R$ 2,5 mil) e uma maquita (R$ 300).

Segundo a delegada, a vítima denunciou o furto na segunda-feira (20), após perceber o desaparecimento dos materiais usados em uma obra no bairro Japiim, zona sul da cidade.

“Durante as diligências, analisamos as câmeras de segurança do local e identificamos o veículo utilizado no furto. As investigações levaram até uma casa no bairro Jorge Teixeira, zona leste, onde o material foi encontrado”, explicou Elizabeth.

A mulher, moradora da residência, admitiu ter comprado os objetos furtados por R$ 800. Ela foi autuada em flagrante por receptação e segue à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

