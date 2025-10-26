novo amor

Cantora e ex-primeiro-ministro canadense foram vistos de mãos dadas após um show de cabaré em comemoração ao aniversário de Katy

A cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau, 53, fizeram a primeira aparição pública como casal no sábado (25). Eles foram vistos deixando o show de cabaré Crazy Horse Paris, na França, onde celebraram o 41º aniversário da artista, segundo informações do site TMZ.

Após o espetáculo, o casal foi flagrado de mãos dadas a caminho do carro que os levaria do teatro. Nesse momento, um fã presente entregou rosas para a cantora em comemoração ao aniversário.

De acordo com o vídeo divulgado pelo TMZ, Katy usava um vestido longo vermelho, enquanto Trudeau vestia um terno preto, reforçando o clima elegante e romântico da ocasião.

Novo relacionamento após divórcio

Recentemente, Katy revelou durante um show que está em um novo relacionamento desde o fim do casamento com o ator Orlando Bloom, 48.

A confirmação veio após o casal ser visto trocando beijos e carinhos em um passeio de iate. Trudeau também foi flagrado acompanhando uma apresentação da cantora em Montreal, no Canadá.

Bloom e Katy anunciaram o término da relação em julho, por meio de um comunicado à imprensa. Eles são pais de Daisy Dove, de cinco anos.

