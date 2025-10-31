Iniciativa

Gamezônia é uma ferramenta de impacto social que combina ciência, tecnologia e saberes tradicionais para despertar consciência ambiental

Em meio aos desafios de preservação da Amazônia, uma iniciativa nascida no Maranhão mostra que a tecnologia pode ser aliada da educação e da cultura. É o Gamezônia, idealizado por ViníciusSirino e desenvolvido em parceria com a professora e empreendedora Patrícia Fernanda Muniz de Lima, que encontrou nos games uma forma de reconectar a floresta à sala de aula e devolver à Amazônia o papel de protagonista nas discussões sobre meio ambiente e inovação.

Mais que um jogo, o Gamezônia é uma ferramenta de impacto social que combina ciência, tecnologia e saberes tradicionais para despertar consciência ambiental entre jovens e professores. “O propósito é recontar a história da Amazônia a partir do olhar de seus povos, devolvendo à floresta o papel de protagonista”, afirma Patrícia, que também atua como COO da startup.

A equipe reflete a diversidade da região e reúne Vinícius Sirino (CEO), Juliana Nogueira (CKO), Ádani Robson (CLO) e o investidor internacional Zeeshan Shaikh. “Formamos um time com juristas, educadores e cientistas sociais, o que nos deu robustez e visão ampla para enfrentar os desafios”, explica Patrícia.

A escolha pelos games foi simbólica e estratégica. Em um mercado global bilionário ainda dominado por homens, Patrícia vê no projeto uma oportunidade de transformação e representatividade. “Descobrimos que 51% dos jogadores são meninas e mulheres, mas ainda somos minoria na produção. Quero mudar isso”, destaca.

O desenvolvimento do Gamezônia contou com apoio de programas como Inova Amazônia, Centelha, Sinapse da Bioeconomia, Fapema e Sudene, além do investimento direto de Zeeshan Shaikh. O jogo foi criado em diálogo com comunidades tradicionais e conta com narração do ambientalista Porakê Munduruku, aproximando a experiência da vivência real dos povos da floresta.

As conquistas vieram rápido: o Gamezônia foi eleito ‘Melhor Jogo’ por voto popular no ‘Prêmio Guarnicê de Cinema 2023’, ficou entre os finalistas do ‘Prêmio Impactos Positivos’ e representou o Brasil na ‘COP28 em Dubai’. Em 2024, com o jogo lançado, o impacto já é concreto: mais de 300 alunos, 60 professores e 15 escolas foram beneficiados. “O retorno dos educadores é emocionante. O jogo desperta engajamento e compreensão real sobre o valor da floresta”, conta Patrícia.

Mesmo diante das barreiras que ainda cercam as mulheres no setor de tecnologia, Patrícia segue firme no propósito de inspirar outras empreendedoras. Para ela, a liderança feminina traz novas perspectivas à inovação. “Nós unimos técnica, empatia e propósito. O Gamezônia é prova disso, pois é uma fusão de ciência, emoção e floresta.” Orgulhosa de suas origens, Patrícia reforça o vínculo com sua terra natal: “Nasci e cresci em São Luís do Maranhão, e é de lá que levamos ao mundo a força da cultura maranhense e o poder transformador da Amazônia.”

Flex Manaus entre as mais eficientes do mundo

A Flextronics, uma das maiores fabricantes globais de eletrônicos, reafirma o protagonismo da atuação da sua unidade no Polo Industrial de Manaus (PIM) ao conquistar o ‘Excellence Award da Association for Manufacturing Excellence (AME)’, uma das principais premiações internacionais do setor produtivo. A planta amazonense foi uma das seis unidades da companhia reconhecidas no mundo, destacando-se pela eficiência operacional, inovação tecnológica e práticas sustentáveis.

Instalada em Manaus desde final da década de 70, a planta é especializada em serviços de manufatura eletrônica (EMS), abrangendo desde a fabricação e montagem de placas de circuito impresso (PCIs) até o desenvolvimento de componentes, sistemas eletrônicos e soluções integradas para os segmentos de tecnologia, comunicações, automação e bens de consumo. Com processos altamente automatizados e certificações internacionais, a unidade se destaca pela eficiência produtiva e pelo papel estratégico que desempenha na cadeia industrial da Zona Franca de Manaus, conectando a Amazônia à rede global de inovação da Flex.

Patrimônio informativo e cultural, Jornal do Commercio será o único representante da região Norte homenageado pela ANJ em evento nacional em São Paulo

Prestes a completar 122 anos de existência, em janeiro de 2026, o Jornal do Commercio (JC) antecipa as comemorações da data com um reconhecimento à altura de sua história. O periódico será homenageado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) durante a cerimônia do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, marcada para a quinta-feira (4/12), em São Paulo.

Integrante de um grupo seleto de 13 jornais centenários do Brasil, o JC será o único representante da Região Norte a receber a distinção, um feito que reforça o papel singular do jornal na formação de opinião, na defesa da liberdade de imprensa e na contribuição para o desenvolvimento econômico e social da Amazônia.

O reconhecimento celebra não apenas a longevidade, mas também a credibilidade e o compromisso com a informação de qualidade, atributos que fazem do JC um verdadeiro patrimônio informativo e cultural do Amazonas. Ao longo de mais de um século, o jornal acompanhou as transformações da economia regional, a consolidação do Polo Industrial de Manaus e os desafios contemporâneos da sustentabilidade e inovação.

A homenagem chega em um momento de renovação e crescimento. Nos últimos anos, o Jornal do Commercio vem investindo na modernização de suas plataformas e estrutura, com destaque para a criação de um acervo histórico físico e digital, iniciado em 2019 e com registros desde 1905. Mais recentemente, o veículo reformou seus estúdios e lançou uma nova fase de podcasts, ampliando sua atuação multiplataforma.

O primeiro projeto dessa nova etapa é o podcast ‘Amazônia Empreendedora’, apresentado pela jornalista e empreendedora Cristina Monte, que semanalmente traz histórias e análises sobre negócios, inovação e tecnologia com foco no ecossistema amazônico. O programa simboliza a transição de um jornal centenário para o ambiente digital sem perder sua essência: informar com responsabilidade, incentivar o debate e valorizar as vozes da região.

Mais novidades estão a caminho e devem ser anunciadas na edição especial de aniversário do JC, em janeiro. Um novo capítulo para um jornal que, mesmo aos 122 anos, continua olhando para o futuro, preservando o passado e alinhado ao presente!

O príncipe, o chef e o pirarucu que ficou fora do jantar

O chef paraense Saulo Jennings tem uma filosofia clara: representar a Amazônia é preservar o sabor da floresta. Reconhecido por transformar ingredientes nativos em alta gastronomia, o criador do restaurante ‘Casa do Saulo’, em Belém, foi convidado para preparar o jantar do Príncipe William, que estará no Brasil em novembro como anfitrião da cerimônia do ‘Earthshot Prize 2025’, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Mas o banquete que prometia unir Amazônia e realeza acabou temperado com polêmica: ao saber que o cardápio deveria ser 100% vegano, Saulo recusou o convite, e o príncipe perdeu a chance de provar o pirarucu, o peixe gigante e emblemático da culinária amazônica, que seria a principal atração do menu.

A recusa virou símbolo de um debate maior: o de como conciliar sustentabilidade e identidade cultural. Enquanto o mundo tenta salvar o planeta com dietas restritivas, a Amazônia lembra que sustentabilidade também significa valorizar o que vem da terra e dos rios, respeitando as cadeias produtivas e as comunidades que as mantêm vivas.

No fim, o príncipe talvez perca mais do que um jantar – e com ele, a chance de sentir o gosto da floresta que tanto defende em seus discursos. E Saulo Jennings, fiel à sua origem, segue firme, com a Amazônia no prato, e não apenas no palanque.

De 6 a 9/11, Manaus sediará o ‘Tecnogame AGON BY AOC’, o maior festival gamer e geek da Amazônia. O evento será no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques e reunirá mais de 40 atrações, incluindo CPM 22, Digão (Raimundos), Felipe Titto, Sérgio Sacani, Guilherme Briggs, Bruno PlayHard, Feh Dubs e Bianca Alencar, entre outros. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link (https://tecnogamebr.com.br/).

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) está com inscrições abertas na área de biodiversidade tropical até sexta-feira (7/11). São 82 vagas de mestrado em cinco programas de pós-graduação voltados à formação de especialistas em temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável da região. O edital está disponível no endereço eletrônico (https://tinyurl.com/2waftc7c).

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está com o edital ‘Bacia do Rio Xingu 2’ aberto até sexta-feira (7/11).Serão disponibilizados até R$ 6,3 milhões, com recursos do Fundo Socioambiental do BNDES e de parceiros privados: Grupo Energisa, Norte Energia S/A e Fundo Vale. A meta é apoiar até seis projetos de restauração ecológica.

